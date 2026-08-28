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Patrimoni

Compromís demana explicacions al Consell pel robatori del Tresor de Villena

Verònica Ruiz, diputada autonòmica, creu que “la Generalitat no pot limitar-se a guardar silenci” sobre un succés ocorregut en un museu d'àmbit municipal

Així ha quedat la sala en la qual s'exposava el Tresor de Villena després del robatori

Així ha quedat la sala en la qual s'exposava el Tresor de Villena després del robatori

Así ha quedado la sala en la que se exponía el Tesoro de Villena tras su robo / Áxel Álvarez

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Comencen les reaccions polítiques al robatori del Tresor de Villena, que es va produir en la matinada del dijous. Verònica Ruiz, diputada de Compromís a les Corts Valencianes, ha reclamat al Consell que “done explicacions” sobre les circumstàncies relacionades amb la sostracció i que “aclarisca” les actuacions que ha dut a terme la conselleria competent en matèria de patrimoni “per a garantir la conservació i la seguretat”.

La diputada valencianista diu voler saber si la Generalitat “va complir amb totes les obligacions que li corresponen d'acord amb la normativa” i “si havia adoptat les mesures necessàries per a protegir unes peces d'un valor patrimonial excepcional”. Per això, pretén que s'expliquen “quins protocols de seguretat estaven vigents i quines mesures s'havien adoptat, i si eren suficients per a garantir la protecció del Tresor”.

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D'altra banda, Ruiz ha preguntat si la conselleria s'ha posat a la disposició de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per a “col·laborar en la investigació”, i ha reclamat conéixer quines actuacions s'estan duent a terme. “La Generalitat no es pot limitar a guardar silenci davant un robatori que afecta un element fonamental del patrimoni valencià”, ha dit, i ha matisat que “no es tracta de fer política amb el robatori, sinó d'exigir responsabilitats i saber si la Generalitat ha fet tot el que li corresponia”, ha conclòs, sense especificar que el Museu de Villena en el qual es preservava la col·lecció és d'àmbit municipal.

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