CICLISME
La mítica muntanya d'Alacant per la qual passarà este diumenge La Volta Ciclista a Espanya: més de 1.400 metres i múltiples llegendes per descobrir
El Puig Campana serà una de les grans icones visuals de l'etapa entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana, una jornada d'alta muntanya per les carreteres més espectaculars de la Costa Blanca
La província d'Alacant es prepara per a viure este diumenge una d'eixes jornades en les quals el ciclisme convertix el mapa en aparador. La novena etapa de La Volta Ciclista a Espanya eixirà des de la Vila Joiosa i acabarà a l'Alt d'Aitana, després de recórrer una llarga llista de municipis de la Marina Baixa, la Marina Alta i l'interior alacantí. Serà una etapa de muntanya, de les que no es miren només per la classificació, sinó també pels paisatges que deixa al seu pas.
L'escamot partirà des del passeig de la platja Centre de la Vila Joiosa i afrontarà 187 quilòmetres amb 5.100 metres de desnivell, en una jornada que molts han definit com una de les més dures i explosives de l'edició de 2026. La ruta passarà per Finestrat, la Nucia, Polop, Callosa d'en Sarrià, Bolulla, Tàrbena, Parcent, Orba, Pego, la Vall de Gallinera, Tollos, Gorga, Penàguila, Benifallim, Relleu i Sella, abans del final a la serra d'Aitana.
La mateixa organització de La Volta presenta esta etapa com el colofó a la primera setmana de competició, una exigent jornada per les muntanyes de la Costa Blanca que encadena ports com Tàrbena, Miserat, Tollos, Tudons i Benifallim abans del sempre temible final a l'Alt d'Aitana.
Puig Campana
Però abans que la carrera s'afone en els grans ports de l'interior, hi haurà una silueta que ho dominarà tot des de l'arrancada: el Puig Campana. La mítica muntanya de Finestrat serà un dels símbols visuals de l'etapa. No necessàriament perquè els ciclistes pugen fins al seu cim, sinó perquè la carrera passarà per l'entorn de Finestrat i per carreteres des de les quals esta mola de pedra s'imposa sobre el paisatge. Segons el rutòmetre oficial, el pas per Finestrat arriba en els primers quilòmetres de la jornada, després de l'eixida des de la Vila Joiosa.
El Puig Campana és una de les muntanyes més recognoscibles d'Alacant. S'eleva fins als 1.408 metres i es troba a molt pocs quilòmetres de la mar, una combinació que explica el seu aspecte quasi desproporcionat quan es contempla des de la costa. Des de Benidorm, la Vila Joiosa o Finestrat, el seu perfil apareix com una paret immensa, amb un cim partit per la famosa mossa que ha alimentat llegendes locals durant generacions. Per als ciclistes, senderistes i fotògrafs, és molt més que una muntanya: és una icona de la Marina Baixa.
Finestrat
Finestrat viu precisament entre eixos dos mons. D'una banda, la cala de Finestrat, pegada al Mediterrani; de l'altra, el centre històric i la muntanya, amb el Puig Campana com a teló de fons. Per a qui veja passar La Volta este diumenge, pot ser també l'excusa perfecta per a tornar-hi un altre dia amb botes, aigua i calma.
La imatge de l'escamot avançant per les carreteres pròximes al Puig Campana serà una de les més potents de l'etapa. La Volta sol funcionar com una càmera lenta del territori: ensenya corbes, barrancs, horts, serres i pobles que sovint queden fora de les rutes més turístiques. En este cas, la muntanya de Finestrat servirà de porta d'entrada a una jornada que després s'endurirà amb els grans ports de la Costa Blanca.
El Puig Campana no necessita que ningú el descobrisca, però La Volta tornarà a col·locar-lo davant milions d'ulls. Per als aficionats al ciclisme, serà una referència en els primers compassos de l'etapa; per als veïns de la Marina Baixa, una imatge familiar convertida en escenari internacional, i per als qui encara no han visitat Finestrat, una invitació clara. Este diumenge, les bicicletes passaran ràpid. La muntanya continuarà ací, enorme, recognoscible i perfecta per a recordar que Alacant no sols es mesura en platges, sinó també en cims que sembla que toquen el cel.
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