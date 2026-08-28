Càrrecs
El número dos del PSOE de Santa Pola deixa l'acta de regidor en el ple previ a les Festes
David Fernández justifica la renúncia per a centrar-se en el seu doctorat en la UA i el lloc l'ocuparà la graduada en Magisteri María Márquez
Un ple de comiats i de felicitacions en el compte arrere de les Festes de Santa Pola. El número dos de la llista del PSOE de la vila marinera deixa l'acta de regidor per motius professionals. La renúncia de l'edil va ser el punt més destacat d'una sessió ordinària d'agost que, com és habitual en estes dates, sol estar carregada de poc contingut en vista de la proximitat de les celebracions patronals.
Soterrant per un moment els típics conflictes del PP amb l'oposició, que són habituals independentment de qui governe, la corporació municipal va reconéixer el treball del regidor durant este mandat i es va anunciar que el lloc serà suplit per la següent candidata en la llista socialista, María Márquez Bonmatí, graduada en Magisteri que com a número 7 es va quedar a les portes d'entrar a la bancada socialista després dels passats comicis locals de 2023.
Investigador
Fernández, que mantindrà el càrrec en l'executiva local com a secretari de Política Institucional, explica a este diari que ha pres la determinació de deixar el seu paper com a regidor per a dedicar-li tota l'atenció a la seua carrera d'investigador en la Universitat d'Alacant, ja que està a punt d'afrontar l'últim any de doctorat.
Reconeix que este repte li impedirà dedicar el "temps que es mereix" el càrrec de regidor, per la qual cosa veu "lògic" fer "un pas al costat per coherència i per a centrar-me en la meua carrera professional fora de la política".
Expedients
En el ple, que va finalitzar amb la tradicional felicitació dels portaveus de tots els grups i de l'alcaldessa amb motiu de les pròximes festes patronals, també es van abordar alguns canvis. Per unanimitat es va aprovar la delegació en SUMA de la gestió de cobrament de la taxa de clavegueram en període voluntari a partir d'este mateix 2026.
D'igual manera, va tirar avant amb el suport de tots els grups una modificació de crèdits per import de 55.000 euros per al pagament de l'IVA corresponent a la futura compra d'un local al carrer Sant Josep cantó amb Marqués de Molins, on ara se situa el departament de rendes durant la reforma del consistori, amb la idea de destinar este espai a diversos servicis específics de la Regidoria de Servicis Socials.
La pretensió municipal és firmar el pròxim octubre l'escriptura de compravenda, un contracte de lloguer amb opció a compra per un preu de 266.000 euros sense comptar impostos. Encara que en un principi el valor es va establir en 290.000 euros, la Regidoria d'Hisenda ha aconseguit rebaixar 24.000 euros el cost del pagament íntegre del lloguer, segons exposen des de l'equip de govern.
Reconeixements
D'altra banda, es va informar de la felicitació pública de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) a quatre agents de la Policia Local que van assistir un home en parada cardiorespiratòria i al qual van salvar la vida amb esta actuació.
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