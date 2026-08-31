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Elx CF | Mercat de fitxatges

John Chetauya, a un pas d’eixir al Mallorca

El club vermelló feia temps que seguia la pista del polivalent futbolista de l’Elx

John Chetauya es lamenta durant el Celta-Elx del curs passat, després de fallar una ocasió

John Chetauya es lamenta durant el Celta-Elx del curs passat, després de fallar una ocasió / LOF

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

L’Elx entra en les últimes hores del mercat amb diverses tasques pendents en l’apartat de fitxatges…, però també en el de baixes. El club franjaverd treballa des de fa setmanes a donar eixida a dos futbolistes que no compten per a Martín Anselmi: el central Bambo Diaby i el polivalent John Chetauya. I, en el cas del segon, el seu adeu està prop de tancar-se.

John Chetauya apunta a jugar la temporada 2026-2027 cedit en el Mallorca, segons ha avançat COPE i ha pogut confirmar este periòdic. El club vermelló li seguix la pista des de fa temps. I després d’un any en què ha tingut diverses lesions, volen apostar per ell i donar-li a Son Moix la continuïtat que al Martínez Valero no tindrà. El futbolista estarà este dilluns en l’illa, a on passarà reconeixement mèdic i, en cas de superar-lo, firmarà en qualitat de cedit per l’equip vermelló, per a competir este curs en Segona Divisió. L’operació podria incloure una opció de compra.

John Chetauya se señala el escudo del Elche y celebra su gol frente al Celta.

John Chetauya s’assenyala l’escut de l’Elx i celebra el seu gol contra el Celta / ECF / Jesús Hernández

Este estiu, John ha tingut diversos problemes físics que no li han permés tindre a penes minuts. Una falta de ritme que ha tingut continuïtat amb l’inici de la temporada, ja que Anselmi l’ha deixat fora de la convocatòria en les primeres tres jornades (contra el Deportivo de la Corunya, Barça i Racing de Santander).

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El jugador del planter de l’Elx va debutar amb el primer equip en la 2020-2021, amb Jorge Almirón en la banqueta. Des de llavors, ha encadenat cinc campanyes com a franjaverd, en les quals ha viscut un descens a Segona i un ascens a l’elit. Ha disputat 91 partits amb el conjunt il·licità, en els quals ha anotat quatre gols. Té contracte fins a juny del 2028 (dos cursos més), per la qual cosa podria tornar a Elx, després de la seua cessió, el pròxim estiu.

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