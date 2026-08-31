Mostra d’aquarel·la
L’exposició “Instants” de Belén Jordá inaugura la programació cultural d’Espai Aura
La mostra d’aquarel·les es troba dins del marc de la Fira Modernista d’Alcoi i es podrà visitar del 3 de setembre al 3 d’octubre
Espai Aura inaugurarà el pròxim 3 de setembre, a les 19:30 hores, l’exposició “Instants” de l’artista Belén Jordá, una mostra d’aquarel·les que inicia la seua programació cultural amb motiu de la Fira Modernista d’Alcoi 2026. L’acte d’inauguració serà obert al públic i tindrà lloc en la seu d’Espai Aura (c. Roger de Llúria 2, baix esquerra, Alcoi).
Espai Aura és un projecte cultural nou en la ciutat d’Alcoi que naix de la voluntat de crear un espai de trobada al voltant de l’art i la cultura contemporània, i acollir propostes, artistes i activitats de diferents disciplines. En el marc de la Fira Modernista, l’espai se suma a l’oferta cultural de la ciutat amb una exposició que connecta el patrimoni modernista alcoià amb una mirada artística sobre la ciutat actual.
“Instants” es compon d’una sèrie d’aquarel·les i dibuixos de Belén Jordá en els quals la vida contemporània d’Alcoi conviu amb l’arquitectura modernista de la ciutat des d’una quietud inesperada. L’obra no observa el Modernisme des de la distància històrica, sinó des de l’experiència quotidiana de qui habita la ciutat: l’arquitectura deixa de ser un escenari per a convertir-se en un personatge viu.
L’exposició naix de la necessitat de mirar enrere i descobrir com el passat continua ben viu en el nostre present. A través de la seua obra, Belén Jordá convida a redescobrir espais i arquitectures que formen part del paisatge quotidià d’Alcoi i a observar-los des d’una perspectiva renovada. L’exposició podrà visitar-se fins al 3 d’octubre en horari de dimecres a dissabte de 18 hores a 20 hores.
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