Negoci
Les empreses de la Foia de Castalla exploren oportunitats en el sector de la defensa
El teixit industrial de la comarca reivindica la seua capacitat per a subministrar components de tota mena, peces tècniques i diverses tecnologies
La creixent inversió que estan impulsant Espanya i la Unió Europea en matèria de seguretat i defensa ha portat les empreses de la Foia de Castalla a explorar les oportunitats de negoci que oferix este sector. El teixit industrial de la comarca reivindica la seua capacitat per a subministrar components de tota mena, peces tècniques i diverses tecnologies, qüestions estes que han abordat en una trobada organitzada per l’Associació d’Empresaris de la Foia de Castalla (IBIAE).
La sessió va estar presidida pel president d’IBIAE, Bernardo Guillem, i va comptar amb la participació del director de l’Associació, Héctor Torrente, a més de representants d’empreses associades, que van compartir un espai de treball per a intercanviar inquietuds, detectar noves oportunitats de negoci i analitzar alguns dels principals reptes que afronta actualment la indústria.
Un dels assumptes que va despertar més interés va ser el potencial que representa el creixement de la indústria de la defensa per al teixit empresarial de la comarca. El sector requerix una àmplia xarxa d’empreses capaces de subministrar components, peces tècniques, motles, mecanitzats, solucions d’embalatge, electrònica, automatització, programari industrial, logística, tecnologies de doble ús o vehicles especialitzats, entre altres.
En este sentit, la Foia de Castalla compta amb un teixit industrial altament especialitzat en sectors com la transformació del plàstic, la fabricació de motles, el metall, l’embalatge, l’automatització o l’enginyeria industrial, capacitats que poden facilitar l’accés de moltes empreses a noves cadenes de subministrament vinculades al sector de la defensa.
L’interés per este mercat respon també a l’important impuls que està experimentant a Espanya. Segons l’Informe de la indústria de defensa a Espanya, elaborat pel Ministeri de Defensa, el sector va assolir prop de 10.000 milions d’euros de facturació en 2024, un 17,1 % més que l’any anterior, i continua ampliant la seua base de proveïdors per a incorporar un major nombre de xicotetes i mitjanes empreses. Actualment hi ha 604 empreses inscrites en el Registre de la indústria de defensa, de les quals quasi dos-centes encara desenrotllen exclusivament activitat civil, però són considerades potencials subministradores del sector.
Intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial va ser el segon gran eix de debat. Els assistents van coincidir que estes ferramentes estan transformant la manera de treballar de les empreses i comencen a integrar-se de manera progressiva en àrees com la planificació de la producció, l’automatització de tasques administratives, l’anàlisi de dades, la gestió documental, el disseny industrial o l’atenció al client. L’aplicació pràctica d’estes tecnologies suposa una oportunitat per a millorar la productivitat i la competitivitat del teixit empresarial.
Més enllà dels temes abordats, la cita va tornar a posar en relleu la importància de generar espais de trobada entre empresaris. Estes trobades, impulsades per IBIAE, tenen com a objectiu afavorir l’intercanvi d’experiències, crear sinergies entre empreses associades i detectar aquelles necessitats comunes que posteriorment l’Associació trasllada a les diferents administracions públiques, organitzacions empresarials i institucions, amb la finalitat d’impulsar solucions que contribuïsquen al desenrotllament econòmic de la Foia de Castalla.
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