Successos
S’incendia una fàbrica tèxtil en un polígon d’Alcoi
El foc ha quedat controlat a les 6:45 hores després d’una nit d’intensa activitat dels bombers
Un incendi registrat esta matinada passada en una fàbrica tèxtil del polígon nord d’Alcoi ha obligat a mobilitzar 16 efectius del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant, que han treballat més de set hores per a controlar les flames, segons han informat fonts del servici d’extinció d’incendis.
L’avís es va rebre a les 23:20 hores d’este diumenge en una nau situada en el carrer Ibi, número 8. L’alarma antiincendis va ser la que va alertar del foc diversos veïns de la zona. Les flames van poder controlar-se cap a les 6:45 hores després d’una nit d’intensa activitat.
A la seua arribada, els bombers van comprovar que l’incendi afectava la fàbrica, tot i que van poder delimitar-lo i impedir que es propagara a altres naus confrontants. En les labors d’extinció van participar efectius dels parcs de Cocentaina i Ibi.
Crisi nerviosa
En el sinistre no ha calgut lamentar danys personals i només hi ha hagut danys materials. Tot i que no s’han registrat ferits, el propietari de la fàbrica va haver de ser atés per una crisi nerviosa després de conéixer que el seu negoci s’estava cremant.
En el dispositiu han intervingut un sotsoficial, un sergent, dos caps i onze bombers, amb dos unitats de comandament i direcció, una autoescala automàtica, dos bombes urbanes pesades, una bomba rural pesada i una bomba nodrissa pesada.
L’incendi ha quedat controlat a les 6:45 hores d’este dilluns. Una dotació de bombers roman en la zona a l’espera de l’arribada d’una pala que permeta continuar amb els treballs d’extinció i de refredament en la nau afectada.
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