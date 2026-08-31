Crisi migratòria
Sánchez confirma l’aprovació en el Consell de Ministres d’un pla amb 168 milions per a la recuperació de Ceuta
S’aprovarà un altre decret amb la llista d’espais per a la reubicació dels migrants que continuen en els carrers, imprescindible per a accelerar les repatriacions
El Consell de Ministres preveu aprovar este dimarts un pla d’ajudes a Ceuta dotat amb 168 milions d’euros. La finalitat és recuperar la normalitat i revitalitzar la situació generada en l’últim mes després de l’entrada massiva de prop de 72.000 migrants. Pedro Sánchez ha confirmat l’aprovació d’este pla durant una entrevista este dilluns en la Cadena Ser, en la qual ha apuntat que també tindrà un reflex per a Melilla quant a les bonificacions per a empresaris.
Després de la creació del comandament únic per a gestionar la crisi en la ciutat autònoma, el Govern també ha incrementat els recursos humans i econòmics per a accelerar la creació de places d’acolliment i els tràmits d’identificació i incoació d’expedients. En els pròxims dies, segons les xifres aportades pel president del Govern, està previst elevar fins a les 6.000 les places d’acolliment i acabar, així, amb la situació dels migrants que seguixen en els carrers de la ciutat autònoma.
El Govern ha sol·licitat a la UE ajudes econòmiques d’emergència, i, este mateix divendres, el Ministeri d’Interior avançava la petició a Brussel·les del suport de Frontex per al dispositiu de triatge de les persones migrants que romanen a Ceuta. Després de descartar en un primer moment esta ajuda, Espanya s’ha decantat per sol·licitar-la formalment a la Comissió Europea. No només de l’Agència Europea de Fronteres i Costes (Frontex), sinó també de l’Europol. En concret, es reclama que reforcen el dispositiu que s’ha posat en marxa per a fer front a la gestió del triatge i de la posterior tramitació dels expedients personals de les persones immigrants que encara romanen a Ceuta de manera irregular.
El Consell de Ministres aprovarà també un altre decret amb la llista d’espais per a la reubicació dels migrants que continuen en els carrers. Després de diversos desacords amb el Govern de Ceuta, presidit per Juan Jesús Vivas, es va arribar a un consens per a la seua elecció durant l’última reunió del comité de situació. Per a això, el Govern va retirar la seua proposta inicial centrada en l’ús de poliesportius pel rebuig del Govern de Ceuta.
La intenció de l’executiu és habilitar d’urgència 2.000 places noves. Segons les xifres aportades pel cap de l’executiu, el nombre de migrants menors a Ceuta és de 1.200. Uns 300 menys que l’última xifra aportada pel comandament únic, fruit d’esporgar les dades. Els migrants que encara continuen en la ciutat autònoma són al voltant de 5.000, tot i que el govern de la ciutat autònoma ha calculat que podrien ser quasi el doble.
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