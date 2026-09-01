77 fanals LED il·luminen ja la zona esportiva i escolar de Calp amb una reducció del 84 % en el consum elèctric
L’actuació s’ha dut a terme en l’avinguda País Valencià, a on s’han substituït 24 fanals; el carrer Vall de Laguar, amb 13; el carrer Miguel Hernández, amb 14 més, i el carrer Marie Curie, amb 13
L’Ajuntament de Calp ha finalitzat ja la substitució de l’enllumenat públic per un altre amb tecnologia LED en la zona esportiva i escolar. En total, s’han reemplaçat 77 fanals, la qual cosa permetrà la reducció del 84 % en el consum elèctric i un estalvi econòmic anual per a les arques municipals de 19.168,75 euros. Així mateix, s’han instal·lat quatre nous quadres de comandament dotats amb un sistema de telegestió que permetrà el control en remot dels fanals, així com la detecció de fallades en el seu funcionament.
El projecte forma part del Pla de sostenibilitat turística en destinació, emmarcat en el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - Next GenerationEU, i va ser adjudicat per 55.460,59 euros a l’empresa Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.
L’actuació s’ha dut a terme en l’avinguda País Valencià, a on s’han substituït 24 fanals; el carrer Vall de Laguar, amb 13; el carrer Miguel Hernández, amb 14 més, i el carrer Marie Curie, amb 13. Els 13 fanals restants corresponen al tram de l’avinguda Casa Nova situat entre l’avinguda Ejércitos Españoles i l’avinguda Felipe VI.
La renovació de l’enllumenat permetrà passar d’un consum anual de 91.123 kWh a 14.448 kWh, amb un estalvi energètic de 76.675 kWh a l’any. Esta reducció, a més del consegüent estalvi econòmic, evitarà l’emissió a l’atmosfera de prop d’11,5 tones de CO₂ cada any.
Una de les principals novetats de l’actuació és la incorporació d’un sistema de telegestió als quatre quadres de comandament nous. Esta tecnologia permetrà a l’Ajuntament supervisar les instal·lacions a distància, conéixer en temps real el seu estat i detectar de manera immediata possibles avaries o fallades en els fanals.
El sistema facilitarà també adaptar el funcionament de l’enllumenat a les necessitats de cada espai i època de l’any, tenint en compte factors com la temporada turística o l’afluència de persones. Tota la informació generada quedarà integrada en la plataforma Smart City de l’Ajuntament de Calp, gràcies als tres verticals que s’han implementat recentment, que, a més, registraran la informació arreplegada pels sensors dels projectes de reg intel·ligent i de monitoratge ambiental. Unes actuacions, totes estes, que també formen part del PSTD en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea amb fons Next GenerationEU.
- Cuando las focas monje vivían en Alicante: el último cachorro documentado, muerto de un hachazo en el Albir
- Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
- Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano
- Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
- La Generalitat ya paga en Torrevieja 5.100 euros al día por el alquiler de barracones para acoger colegios e institutos
- EU lleva al juzgado a Barcala y otros tres concejales del PP por un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante
- Los extranjeros ya copan el 80 % de la compra de viviendas en ocho municipios alicantinos
- Piden declarar Bien de Interés Cultural la antigua cantera junto a la playa de los Náufragos de Torrevieja