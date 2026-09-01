Hèrcules CF | Últim dia de mercat
Alberto Marí se li escapa a l’Hèrcules
Beto Company i Paco Peña van insistir fins a últim moment en el seu fitxatge, però el davanter alacantí se’n va a l’estranger
No hi ha futur per a Alberto Marí en l’Hèrcules. El davanter alacantí, amb qui el club blanc-i-blau havia avançat converses, ha decidit continuar la seua carrera a l’estranger, segons ha pogut saber INFORMACIÓN. El seu nom era la principal opció sènior per a reforçar l’atac herculà.
L’operació va arribar a estar sobre la taula de manera concreta. Beto Company i Paco Peña van insistir este dilluns a la propietat del club en la incorporació de l’alacantí, que havia quedat lliure després que el València rescindira el seu contracte el passat 27 d’agost. Marí reunia diverses condicions que resultaven atractives per al club: experiència en el futbol professional, coneixement de la categoria, agent lliure i, a més, alacantí i de formació herculana.
Fran Sol respira
L’arribada de Marí hauria requerit obligatòriament l’eixida de Fran Sol. Amb la caiguda d’esta opció, el davanter madrileny guanya punts per a continuar en la plantilla, després que durant l’estiu la seua situació haguera quedat condicionada per la possibilitat d’incorporar un altre davanter sènior. El fracàs de la principal aposta per a substituir Fran Sol fa més probable que complete la temporada al Rico Pérez, tal com ell desitja i el seu contracte li garantix.
Amb eixa via pràcticament tancada, la direcció esportiva centrarà ara els seus esforços en el fitxatge d’un atacant sub-23, una incorporació que el club ja tenia prevista amb independència del que passara amb Marí. L’Hèrcules busca principalment velocitat i desequilibri en els últims metres, amb especial atenció a un futbolista que puga desimboldre’s en banda. Les últimes hores del mercat determinaran si Paco Peña aconseguix completar la plantilla amb eixa última peça ofensiva.
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