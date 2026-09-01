Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio gasolinaMenús escolaresPLD SpaceSubasta pisos AlicanteLegionario Camino de SantiagoEl tiempoEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

L’Ajuntament d’Elda llança una completa agenda de formació, cultura i oci gratuït per a la joventut

La Regidoria de Joventut posa en marxa tres propostes formatives i creatives en el Centre Cívic i Juvenil dirigides a jóvens d’entre 14 i 30 anys

Cartell d’una de les activitats proposades: taller de teatre jove

Cartell d’una de les activitats proposades: taller de teatre jove / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. E.

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Elda ha presentat la seua nova programació d’activitats per a l’inici del curs. L’oferta reunix iniciatives gratuïtes dissenyades per a fomentar l’aprenentatge, l’expressió artística i l’oci saludable entre els jóvens del municipi.

A partir d’este mes de setembre, el Centre Cívic i Juvenil albergarà una àmplia oferta formativa i de temps lliure. Concretament, el taller de conversa en valencià (nivell C1), el club d’oci jove i el taller de teatre jove.

El taller de conversa en valencià arrancarà el 10 de setembre i s’impartirà els dimarts i dijous, de 18:00 a 19:30 hores. Està enfocat a reforçar l’expressió oral i facilitar la preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Per la seua banda, el club d’oci jove es posarà en marxa l’11 de setembre i s’estendrà fins al 18 de desembre. Tindrà lloc tots els divendres, de 18:00 a 20:00 hores, amb tallers i dinàmiques participatives orientades al treball en equip i l’ús responsable del temps lliure. Finalment, el taller de teatre jove iniciarà les seues sessions el 14 de setembre i es desenrotllarà els dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30 hores, per a oferir un espai en el qual potenciar la creativitat, la interpretació i el desenrotllament personal per mitjà de les arts escèniques.

Segons ha explicat la regidora de Joventut, Anabel García, totes les propostes són totalment gratuïtes i estan destinades preferentment a jóvens de 14 a 30 anys. “Com que les places són limitades per a garantir la qualitat pedagògica i la participació activa, les inscripcions romandran obertes fins a completar aforament”, ha puntualitzat la responsable municipal de l’àrea.

Noticias relacionadas

Amb esta programació, l’Ajuntament d’Elda reforça el seu compromís amb el col·lectiu juvenil i consolida espais públics en els quals potenciar el talent local, la cohesió social i la formació contínua.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Cuando las focas monje vivían en Alicante: el último cachorro documentado, muerto de un hachazo en el Albir
  2. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
  3. Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano
  4. La Generalitat ya paga en Torrevieja 5.100 euros al día por el alquiler de barracones para acoger colegios e institutos
  5. Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
  6. EU lleva al juzgado a Barcala y otros tres concejales del PP por un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante
  7. Los extranjeros ya copan el 80 % de la compra de viviendas en ocho municipios alicantinos
  8. Piden declarar Bien de Interés Cultural la antigua cantera junto a la playa de los Náufragos de Torrevieja

L’Ajuntament d’Elda llança una completa agenda de formació, cultura i oci gratuït per a la joventut

L’Ajuntament d’Elda llança una completa agenda de formació, cultura i oci gratuït per a la joventut

Sanidad cita en febrero a una paciente de Alicante para darle los resultados de una prueba de Digestivo

Sanidad cita en febrero a una paciente de Alicante para darle los resultados de una prueba de Digestivo

250 jóvenes boxeadores de 21 países en el “Boxam La Nucía 2026”

250 jóvenes boxeadores de 21 países en el “Boxam La Nucía 2026”

Dos detenidos por recorrer la provincia de Alicante para cometer catorce robos en casas

Dos detenidos por recorrer la provincia de Alicante para cometer catorce robos en casas

Alberto Marí se li escapa a l’Hèrcules

Alberto Marí se li escapa a l’Hèrcules

El Ayuntamiento de Elda lanza una completa agenda de formación, cultura y ocio gratuito para la juventud

El Ayuntamiento de Elda lanza una completa agenda de formación, cultura y ocio gratuito para la juventud

La jueza rechaza prorrogar el caso Negreira, aunque no cierra aún la instrucción

La jueza rechaza prorrogar el caso Negreira, aunque no cierra aún la instrucción

La Mostra de Teatre Dama d'Elx reúne a once compañías y contará con un musical

La Mostra de Teatre Dama d'Elx reúne a once compañías y contará con un musical
Tracking Pixel Contents