L’Ajuntament d’Elda llança una completa agenda de formació, cultura i oci gratuït per a la joventut
La Regidoria de Joventut posa en marxa tres propostes formatives i creatives en el Centre Cívic i Juvenil dirigides a jóvens d’entre 14 i 30 anys
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Elda ha presentat la seua nova programació d’activitats per a l’inici del curs. L’oferta reunix iniciatives gratuïtes dissenyades per a fomentar l’aprenentatge, l’expressió artística i l’oci saludable entre els jóvens del municipi.
A partir d’este mes de setembre, el Centre Cívic i Juvenil albergarà una àmplia oferta formativa i de temps lliure. Concretament, el taller de conversa en valencià (nivell C1), el club d’oci jove i el taller de teatre jove.
El taller de conversa en valencià arrancarà el 10 de setembre i s’impartirà els dimarts i dijous, de 18:00 a 19:30 hores. Està enfocat a reforçar l’expressió oral i facilitar la preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Per la seua banda, el club d’oci jove es posarà en marxa l’11 de setembre i s’estendrà fins al 18 de desembre. Tindrà lloc tots els divendres, de 18:00 a 20:00 hores, amb tallers i dinàmiques participatives orientades al treball en equip i l’ús responsable del temps lliure. Finalment, el taller de teatre jove iniciarà les seues sessions el 14 de setembre i es desenrotllarà els dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30 hores, per a oferir un espai en el qual potenciar la creativitat, la interpretació i el desenrotllament personal per mitjà de les arts escèniques.
Segons ha explicat la regidora de Joventut, Anabel García, totes les propostes són totalment gratuïtes i estan destinades preferentment a jóvens de 14 a 30 anys. “Com que les places són limitades per a garantir la qualitat pedagògica i la participació activa, les inscripcions romandran obertes fins a completar aforament”, ha puntualitzat la responsable municipal de l’àrea.
Amb esta programació, l’Ajuntament d’Elda reforça el seu compromís amb el col·lectiu juvenil i consolida espais públics en els quals potenciar el talent local, la cohesió social i la formació contínua.
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