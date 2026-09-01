Ucraïna
Moren 12 persones en un nou atac rus contra Kíiv i els seus voltants
Nombrosos edificis de vivendes patixen danys per la caiguda de drons o míssils russos
EFE
Almenys huit persones han mort esta matinada a Kíiv i tres més han perdut la vida en els seus voltants en un nou atac massiu rus amb míssils balístics i drons contra la regió de la capital, segons el balanç de víctimes oferit pel Servici d’Emergències d’Ucraïna.
Sis dels morts que es coneixen fins al moment són treballadors de l’empresa pública ferroviària ucraïnesa, Ukrzaliznytsia, segons ha anunciat la mateixa companyia. L’atac rus d’anit ha tingut infraestructures de la companyia entre els seus objectius principals.
Tres persones més han mort en atacs a infraestructures industrials i a una gasolinera en la localitat de Boríspil, prop de Kíiv.
Nombrosos edificis de vivendes han patit danys per la caiguda de drons o míssils russos en la regió.
El ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Andrí Sibiha, ha escrit en X que este nou atac contra Kíiv demostra que, a diferència de Volodímir Zelenski, que oferix un alto el foc i demana una reunió de presidents per a parlar del final de la guerra, el líder del Kremlin, Vladímir Putin, no està interessat en la pau.
Sibiha va demanar que s’intensifique la pressió a Rússia amb l’aprovació, per part del Congrés dels EUA, d’una llei impulsada, entre altres, pel difunt senador republicà pròxim a Trump Lindsey Graham, la qual donaria poders addicionals al president per a dictar sancions secundàries en forma d’aranzels als qui continuen finançant l’esforç de guerra rus mitjançant la compra de petroli.
El cap de la diplomàcia ucraïnesa també va demanar noves sancions internacionals que afecten la capacitat de Rússia de continuar produint míssils balístics i va instar els seus socis a destinar els actius russos congelats, sobretot a la UE, a ajudar Ucraïna.
Rússia ha atacat Kíiv de manera pràcticament ininterrompuda des de dijous, sobretot amb drons, en una campanya de bombardejos dirigida principalment contra magatzems de supermercats i altres empreses dedicades a la venda minorista.
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