Festival de cine
Octavi Pujades: “És tot un honor estar en Benissa en Corto”
El festival de curtmetratges inaugura la seua segona edició amb l’actor català com a president del jurat
Benissa en Corto arranca la seua segona edició, que se celebra del 31 d’agost al 6 de setembre. L’actor català Octavi Pujades serà el president del jurat i estarà acompanyat pels actors Ferran Gadea, Carolina Bona, Vanessa Cano i Rafael Hernández. Ells seran els encarregats de mirar darrere de cada pla, valorar cada interpretació i descobrir aquelles històries que aconseguixen deixar empremta en pocs minuts.
Per a Octavi Pujades ha sigut una “responsabilitat ser president, perquè has de valorar el treball dels teus companys; hi ha molt de nivell enguany pel que fa a il·luminació, rodatge, històries. La qualitat és impressionant”, i ha afirmat que “vols que el repartiment de premis siga com més just millor quan estàs valorant una demostració artística”. Pujades, amb una sòlida trajectòria en el cine, el teatre i la televisió, recalca que “és tot un honor estar en Benissa en Corto, amb un cine ple d’espectadors disposats a gaudir de la cultura dels curtmetratges, i això no es paga amb diners”.
En esta primera jornada, els artífexs d’este gran projecte —el director del festival Pedro Font, Raúl Martínez i Maria Mas— han estat acompanyats dels creadors dels curts Quemar al padre, de Rafa Piqueras; Catálogo de suicidios (para gente exigente), de Diego Vargas, i El día que falte, d’Unai Liarte, Moha Azyane, Miquel A. Ciotta i Mario Moliner.
Per la seua banda, Pedro Font dona les gràcies a totes les persones que han omplit totes les sessions en l’arrancada de Benissa en Corto, perquè “això és el que dona sentit, el nostre públic. Comencem una gran setmana dedicada al cine desitjant que gaudisquen de tots els curts i de les activitats programades”.
El festival obri, així, una nova finestra al talent cinematogràfic i convertix Benissa, estos dies, en punt de trobada per als qui entenen que el cine no es mesura per la duració d’una pel·lícula, sinó per la intensitat d’allò que aconseguix contar.
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