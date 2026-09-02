Urbanisme
Benidorm posa a punt un dels seus passos més transitats cap al Calvari
El carrer Rioja estrena paviment accessible, arbratge, nova il·luminació i un espai d’art municipal en una actuació que durarà unes dos setmanes
El carrer Rioja canvia de cara. L’Ajuntament de Benidorm ha iniciat, esta setmana, la renovació integral del paviment d’este cèntric pas de vianants, un dels més utilitzats per a connectar l’entorn de l’Aigüera i la zona de l’ajuntament amb el barri del Calvari. L’actuació, que busca millorar tant l’accessibilitat com la imatge d’un itinerari amb un elevat trànsit diari, es prolongarà aproximadament dos setmanes.
Els treballs els estan executant els servicis tècnics municipals i compten amb la participació de les regidories d’Espai Públic, Patrimoni Històric i Cultural i Parcs i Jardins. La intervenció abastarà tota la superfície del pas i permetrà renovar el paviment, millorar la il·luminació i el mobiliari urbà i dotar el recorregut d’accessibilitat universal.
Renaturalització
El regidor d’Espai Públic, Francis Muñoz, ha destacat el gran trànsit de vianants d’este enclavament, ja que es tracta d’una connexió habitual entre l’Aigüera i el Calvari. El paviment nou incorporarà elements podotàctils per a facilitar el desplaçament de les persones amb dificultats visuals, en línia amb altres actuacions d’accessibilitat que s’han executat en la ciutat.
La intervenció també pretén donar-li un aspecte més amable i verd a este cèntric pas. Per a això es plantaran quatre moreres, cada una acompanyada d’un ampli escocell amb gespa artificial. L’objectiu, segons Muñoz, és introduir una xicoteta actuació de renaturalització en un espai eminentment per a vianants i millorar-ne la integració urbana.
Exposicions
A la renovació del paviment i l’arbratge se sumarà, a més, un nou espai d’art municipal, concebut per a acollir exposicions i diferents mostres culturals. La instal·lació seguirà el model de l’espai artístic existent en la Glorieta de Carrascos, i incorporarà així un nou punt per a l’exhibició de propostes culturals en ple centre de Benidorm.
El nou acabat del paviment tindrà, així mateix, una superfície antilliscant, pensada especialment per a reduir el risc de relliscades en dies de pluja o quan la humitat siga elevada. També es modificarà el color de l’acabat per a renovar per complet la imatge del pas.
Durant l’execució caldrà tallar puntualment el pas de vianants, tot i que l’Ajuntament assegura que els residents podran accedir en tot moment als seus portals. La previsió municipal és que els treballs estiguen acabats d’ací a unes dos setmanes.
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