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Calp obri la convocatòria d’ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic de la crisi energètica en pimes, micropimes i autònoms

Les sol·licituds es presentaran per seu electrònica a través de la instància SUB09 fins al pròxim 15 de setembre (inclusivament)

En podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que, com a pimes, micropimes, autònoms o altres col·lectius subjectes a mutualitats, tinguen la seua seu fiscal i social a Calp

En podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que, com a pimes, micropimes, autònoms o altres col·lectius subjectes a mutualitats, tinguen la seua seu fiscal i social a Calp / INFORMACIÓN

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R. E.

A partir de hui, dimecres 2 de setembre, les pimes, les micropimes, els autònoms i els professionals podran sol·licitar les ajudes per a pal·liar l’impacte econòmic derivat de la crisi energètica de l’Orient Mitjà.

Es tracta d’una línia de subvencions que ha posat en marxa l’Ajuntament de Calp a conseqüència de la situació viscuda recentment a l’Orient Mitjà i les restriccions de mobilitat en l’estret d’Ormuz, que han provocat una crisi energètica que es prolonga en el temps, així com un increment sostingut dels costos, especialment en energia i combustibles. A Calp, una destinació turística consolidada, hi ha sectors i activitats econòmiques amb un alt consum i dependència energètica, la competitivitat dels quals pot veure’s amenaçada a curt i mitjà termini mentres es recupera la normalitat en la zona.

L’Ajuntament de Calp ha destinat una partida de 300.000 euros a estes ajudes.

En podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que, com a pimes, micropimes, autònoms o altres col·lectius subjectes a mutualitats, tinguen la seua seu fiscal i social a Calp. A més, hauran de dur a terme les activitats considerades subvencionables en la convocatòria, no tindre deutes o sancions de naturalesa tributària municipal davant de l’Ajuntament de Calp i trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Agència Tributària (AEAT) i la Seguretat Social.

Seran subvencionables, fins a un 50 %, els gastos acreditats pels sol·licitants en consum d’energia elèctrica, gas i carburants entre l’1 de març i el 31 de juliol de 2026. Caldrà acreditar estos gastos amb factures o documents de valor probatori. L’ajuda podrà arribar als 4.000 euros per sol·licitant.

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Les sol·licituds es presentaran per seu electrònica a través de la instància SUB09 fins al pròxim 15 de setembre (inclusivament).

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