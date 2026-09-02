Crisi territorial
Llorca, sobre les concentracions per Ceuta: “No van de partits polítics”
El president de la Generalitat critica el Govern d’Espanya per “estar defenent més el Govern del Marroc” i rebutja l’arribada de menors no acompanyats a la Comunitat Valenciana per tractar-se “d’una invasió i no d’un problema de migració”
Ceuta en boca de tots. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha atés els mitjans, este dimecres, després de protagonitzar l’acte del tall del primer ram de raïm embossat del Vinalopó amb denominació d’origen protegida, que ha tingut lloc en la localitat alacantina d’Agost.
En la seua primera intervenció, el cap del Consell ha sigut preguntat per la decisió de part del PSOE de no sumar-se a les concentracions convocades este mateix dimecres, per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a les huit de la vesprada, en els ajuntaments de tota Espanya, per a expressar solidaritat amb Ceuta després de la crisi migratòria iniciada el 30 de juliol, i a les quals el PP i Vox s’han adherit. “La concentració de hui no va de partits polítics, és una concentració d’espanyols que defenen la integritat del nostre país i que volen mostrar la seua solidaritat amb una població que ha tingut una invasió”, ha afirmat.
Llorca, que participarà en la concentració convocada enfront de l’ajuntament de València, ha apuntat que “molts alcaldes socialistes participaran en eixes concentracions”, tal com ocorrerà a Guardamar, Granja de Rocamora, Algorfa, Benferri i Novelda; i ha titlat de “curiosa” la postura del Govern d’Espanya. “Hui hem vist que queda constància que la invasió va ser encoratjada pel Govern del Marroc”, a qui, segons el president autonòmic, l’executiu liderat per Pedro Sánchez està “defenent més” que “als espanyols que volen mostrar la seua solidaritat amb Ceuta”.
El cap del Consell també ha dit que “qualsevol espanyol demanarà en la concentració que el Govern d’Espanya i el seu estat estiguen a l’altura”, i ha criticat també Compromís, ja que entén que la coalició valencianista està “més centrada a defendre el sanchisme a Espanya que a defendre la integritat territorial”.
Finalment, Llorca ha sigut preguntat sobre la possibilitat que la Comunitat Valenciana aculla menors no acompanyats que es troben actualment a Ceuta després de l’encreuament de la frontera del 30 de juliol. Segons el president de la Generalitat, “este cas no és un problema de migració, és un problema d’una invasió que hi ha hagut en territori espanyol i que requerix una altra classe de solucions”.
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