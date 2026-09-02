Exhibició
El MACA amplia quatre mesos més l’exposició a Alacant que explica els enigmes del color en l’art
La mostra ha rebut prop de 20.000 visites des que es va inaugurar el 12 de juny i acorda amb la Fundació Juan March ampliar-la fins al 10 de gener
El bon acolliment que en poc més de dos mesos ha rebut l’exposició “Del color en l’art (Coloramas)” ha portat el Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA) a ampliar quatre mesos més la seua estada a Alacant. La mostra, realitzada en col·laboració amb la Fundació Juan March, havia de clausurar-se el 13 de setembre, però romandrà a l’abast del públic fins al pròxim 10 de gener de 2027. L’exposició exhibix el treball d’una sèrie d’artistes amb fons propis de les seues col·leccions en què el color és el principi essencial de la composició.
Des que es va inaugurar el passat 12 de juny, i durant tot el període estival, la mostra ha rebut la visita d’un total de 18.991 persones, el 62 % de les quals és públic internacional, el 15 % nacional i el 23 % local.
La regidora de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicat que “el vessant didàctic de Coloramas fa que esta exposició siga especialment atractiva per als més menuts i volem que ara que ja tornen als col·legis puguen visitar esta mostra i descobrir els secrets i la història del color de la mà de l’equip de mediació del MACA”.
Durant els pròxims mesos, el museu rebrà les visites dels escolars, que, amb l’equip de mediació del museu, descobriran els detalls d’una mostra que, segons paraules de la seua conservadora, Rosa Castells, “ha atrapat el públic que s’ha acostat al museu fins ara, introduint-lo en l’art contemporani amb diferents llenguatges, espais i dispositius”. “La programació educativa especial d’una mostra tan didàctica obrirà sens dubte el museu a públics nous”, ha assenyalat Castells.
Exposició amb espais singulars
Al costat de les obres, la mostra oferix dos espais singulars. El primer, abans d’entrar a la sala, és un xicotet gabinet de curiositats a on descobrir l’origen del color a través de minerals, plantes tintòries, pigments, tints naturals i les seues aplicacions en tèxtils. A això s’afigen mostres de pigments sintètics i industrials, testimonis d’invencions —com la patent del color en tubs— i també documents que apunten a la impregnació ideològica, política i social del color. Els materials que es mostren en este gabinet són fruit de la col·laboració amb la Reial Fàbrica de Tapissos Santa Bàrbara de Madrid i de la generositat d’Ana Roquero, experta en tints i col·leccionista d’estes xicotetes joies.
Darrere de la sala blanca a on es mostren les obres i separada visualment d’esta es troba Coloramas. Una experiència expansiva creada per Aníbal Santaella en col·laboració amb la Fundació Juan March, en un espai que recorda els antics diaporames, les cambres fosques o els zoòtrops, i a on un relat audiovisual narra la història del color i la seua progressió —primer gradual i després de ruptura— cap a l’autonomia. Coloramas es desplega en escenes que exploren el color com a fenomen físic, construcció perceptiva i llenguatge simbòlic.
A més, la mostra compta amb un espai educatiu, mescla de reflexió i joc, “Llindar cromàtic”, a on es pot experimentar amb la mescla de colors per mitjà dels dos sistemes que es coneixen, per sostracció o per addició, en funció de la llum o de l’absència d’esta.
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