CD Eldense | Mercat de fitxatges
El Nàpols aposta per l’Eldense per a cedir el davanter Dinis Rodrigues
L’ariet portugués de 21 anys, que ja s’ha entrenat este dimarts, va ser internacional amb les categories inferiors de Portugal
L’Eldense servirà de trampolí del jove davanter Dinis Rodrigues. El Nàpols ha confiat en el Deportivo per a cedir el portugués, després de pagar un traspàs pel futbolista al Sion suís. El club italià, després de comprar el jugador, el cedix al club d’Elda, en una operació en la qual l’Eldense torna a negociar amb l’elit europea, com ja va fer fa diverses setmanes en el fitxatge del lateral esquerrà Julien Yanda, procedent del Bayern de Munic.
Dinis arriba a l’Eldense després d’una campanya en la qual no ha tingut els minuts que esperava en el primer equip del Sion. A penes ha disputat un partit en la primera divisió de Suïssa, encara que sí que ha sumat partits amb el filial. Fins a enguany, un curs de poc de rodatge, era considerat un dels millors projectes de davanter de Portugal de la generació de 2005 (té 21 anys). Va despuntar des de ben jove en el planter del Braga portugués, a on va fer gols en tots els equips de les categories inferiors.
El seu gran rendiment amb les inferiors del Braga el va portar a ser internacional amb la selecció portuguesa des de la sub-15 fins a la sub-20 de manera ininterrompuda. És esquerrà, fa 1,87 metres i ja està a Elda i coneix el Nou Pepico Amat. El portugués, que ja s’ha entrenat este matí a les ordes de Claudio Barragán, espera, després d’un any de poca continuïtat, poder rellançar la seua carrera, ara com a jugador de l’Eldense cedit pel Nàpols. Ha sigut inscrit amb fitxa del filial.
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