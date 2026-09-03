Elx CF
Així queden els dorsals de l’Elx per a la temporada 2026-2027
El club franjaverd té ocupades 24 fitxes del primer equip, amb la qual cosa n’hi ha una lliure
Amb el mercat de fitxatges d’estiu ja tancat a Espanya, l’Elx ja coneix el llistat de dorsals per a la temporada 2026-2027, el qual porta diverses novetats, tant pels últims futbolistes a anar-se’n i arribar com per algun canvi d’última hora entre els que havien iniciat la temporada.
Dels 25 dorsals corresponents a fitxes del primer equip, l’Elx en té ocupats 24 després de tancar-se el mercat el passat 2 de setembre, per la qual cosa disposa d’una fitxa lliure en el cas que decidisca, en qualsevol moment d’ací a l’1 de gener, reforçar-se amb un jugador que estiga sense equip.
Últimes novetats
Els quatre últims fitxatges a aterrar al Martínez Valero ja han triat dorsal: Revivo lluirà el 3; Lomónaco, el 15; Lemar, el 18, i Rubén Sánchez, el 22, herència directa d’Affengruber, l’eixida més sensible dels il·licitans en l’últim dia de mercat.
Al seu torn, el porter Iturbe canvia el seu dorsal respecte al que lluïa la temporada passada i en l’inici d’esta, a l’haver-se-li tramitat fitxa del primer equip. Així, doncs, portarà el 13 durant la 2026-2027. Cal recordar que un dels fitxatges d’este curs, Morcillo, es manté amb número del planter, tot i no ser-ho (47), i que Barzic (26), Ali (29), Padilla (30) i Nordin (33), igual que Adam, també tindran dorsal de futbolista de filial.
Per tant, així queden els dorsals de l’Elx per a la temporada 2026-2027:
- Dituro
- Sangare
- Revivo
- Diaby
- Redondo
- Pedro Bigas
- Yago
- Marc Aguado
- Eze Ponce
- Buonanotte
- Germán Valera
- Gonzalo Villar
- Iturbe
- Fer Niño
- Lomónaco
- Martim Neto
- Josan
- Lemar
- Diang
- Tete Morente
- Cepeda
- Rubén Sánchez
- Víctor Chust
- Osorio
El dorsal 25 queda lliure, amb disponibilitat per a fitxar en qualsevol moment del curs. Els dorsals del filial revelats fins ara són els següents: Barzic (26), Ali (29), Padilla (30), Nordin (33) i Morcillo (47).
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