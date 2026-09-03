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Elx CF

Així queden els dorsals de l’Elx per a la temporada 2026-2027

El club franjaverd té ocupades 24 fitxes del primer equip, amb la qual cosa n’hi ha una lliure

Jugadors de l’Elx agraïxen el suport a l’afició després de la dura derrota contra el Barça

Jugadors de l’Elx agraïxen el suport a l’afició després de la dura derrota contra el Barça / Áxel Álvarez

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David Marín

David Marín

Elx

Amb el mercat de fitxatges d’estiu ja tancat a Espanya, l’Elx ja coneix el llistat de dorsals per a la temporada 2026-2027, el qual porta diverses novetats, tant pels últims futbolistes a anar-se’n i arribar com per algun canvi d’última hora entre els que havien iniciat la temporada.

Dels 25 dorsals corresponents a fitxes del primer equip, l’Elx en té ocupats 24 després de tancar-se el mercat el passat 2 de setembre, per la qual cosa disposa d’una fitxa lliure en el cas que decidisca, en qualsevol moment d’ací a l’1 de gener, reforçar-se amb un jugador que estiga sense equip.

Últimes novetats

Els quatre últims fitxatges a aterrar al Martínez Valero ja han triat dorsal: Revivo lluirà el 3; Lomónaco, el 15; Lemar, el 18, i Rubén Sánchez, el 22, herència directa d’Affengruber, l’eixida més sensible dels il·licitans en l’últim dia de mercat.

Iturbe saca de puerta durante el último amistoso ante el Córdoba.

Iturbe trau de porta en l’últim amistós contra el Còrdova / Elx CF

Al seu torn, el porter Iturbe canvia el seu dorsal respecte al que lluïa la temporada passada i en l’inici d’esta, a l’haver-se-li tramitat fitxa del primer equip. Així, doncs, portarà el 13 durant la 2026-2027. Cal recordar que un dels fitxatges d’este curs, Morcillo, es manté amb número del planter, tot i no ser-ho (47), i que Barzic (26), Ali (29), Padilla (30) i Nordin (33), igual que Adam, també tindran dorsal de futbolista de filial.

Per tant, així queden els dorsals de l’Elx per a la temporada 2026-2027:

  1. Dituro
  2. Sangare
  3. Revivo
  4. Diaby
  5. Redondo
  6. Pedro Bigas
  7. Yago
  8. Marc Aguado
  9. Eze Ponce
  10. Buonanotte
  11. Germán Valera
  12. Gonzalo Villar
  13. Iturbe
  14. Fer Niño
  15. Lomónaco
  16. Martim Neto
  17. Josan
  18. Lemar
  19. Diang
  20. Tete Morente
  21. Cepeda
  22. Rubén Sánchez
  23. Víctor Chust
  24. Osorio

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El dorsal 25 queda lliure, amb disponibilitat per a fitxar en qualsevol moment del curs. Els dorsals del filial revelats fins ara són els següents: Barzic (26), Ali (29), Padilla (30), Nordin (33) i Morcillo (47).

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