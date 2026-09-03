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L’Ajuntament d’Alacant reforça el seu posicionament com a destinació de golf amb el torneig Alicante City & Beach

El passat dissabte 29 d’agost, El Plantío va acollir la 1a edició d’este torneig, que va completar les seues 120 places i va deixar prop de 60 jugadors en llista d’espera

El torneig va registrar un ple absolut amb 120 jugadors

El torneig va registrar un ple absolut amb 120 jugadors / INFORMACIÓN

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R. E.

El passat dissabte 29 d’agost, El Plantío Golf Resort va acollir el torneig Alicante City & Beach, organitzat per la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alacant i l’Associació de Camps de Golf de la Costa Blanca i Comunitat Valenciana (ACGCBCV), amb l’objectiu de promocionar i enfortir Alacant com a destinació de referència per al turisme de golf.

El torneig va registrar un ple absolut amb 120 jugadors, ja que va aconseguir el màxim de participació previst i va deixar prop de 60 jugadors en llista d’espera, un excel·lent acolliment que demostra l’interés que desperta la ciutat d’Alacant com a destinació de golf.

La jornada va tindre l’empresa de La Rioja Bodegas Muga com a patrocinador principal, la qual va aportar una destacada selecció de vins de diversos tipus i formats per al sorteig de regals i per als guanyadors, que van ser:

  • 1a categoria cavallers: 1r Eliot Belda, 2n Juan Ignacio Gómez, 3r Jian Yang, 4t Xinyuan Chi
  • 2a categoria cavallers: 1r Federico Quiles, 2n Rafael Ibáñez, 3r Juan de los Reyes Acosta, 4t Etienne Pille
  • Categoria dames: 1a Alexandra Hell, 2a Josefina Montesinos, 3a Leticia Nicolás, 4a Mercedes Juste
Esta iniciativa forma parte de la estrategia para potenciar el turismo de golf.

Esta iniciativa forma part de l’estratègia per a potenciar el turisme de golf / INFORMACIÓN

Esta iniciativa forma part de l’estratègia per a potenciar el turisme de golf, un segment d’elevat poder adquisitiu i capacitat de gasto que, a més, contribuïx de manera significativa a la desestacionalització de la demanda turística.

Gràcies al seu clima, connectivitat i àmplia oferta de golf, platges, gastronomia, cultura i oci, Alacant reunix unes condicions privilegiades per a atraure este perfil de visitant durant tot l’any, la qual cosa reforça el seu posicionament com a destinació turística de qualitat.

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L’Ajuntament d’Alacant reforça el seu posicionament com a destinació de golf amb el torneig Alicante City & Beach

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