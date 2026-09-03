L’Ajuntament d’Alacant reforça el seu posicionament com a destinació de golf amb el torneig Alicante City & Beach
El passat dissabte 29 d’agost, El Plantío va acollir la 1a edició d’este torneig, que va completar les seues 120 places i va deixar prop de 60 jugadors en llista d’espera
El passat dissabte 29 d’agost, El Plantío Golf Resort va acollir el torneig Alicante City & Beach, organitzat per la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alacant i l’Associació de Camps de Golf de la Costa Blanca i Comunitat Valenciana (ACGCBCV), amb l’objectiu de promocionar i enfortir Alacant com a destinació de referència per al turisme de golf.
El torneig va registrar un ple absolut amb 120 jugadors, ja que va aconseguir el màxim de participació previst i va deixar prop de 60 jugadors en llista d’espera, un excel·lent acolliment que demostra l’interés que desperta la ciutat d’Alacant com a destinació de golf.
La jornada va tindre l’empresa de La Rioja Bodegas Muga com a patrocinador principal, la qual va aportar una destacada selecció de vins de diversos tipus i formats per al sorteig de regals i per als guanyadors, que van ser:
- 1a categoria cavallers: 1r Eliot Belda, 2n Juan Ignacio Gómez, 3r Jian Yang, 4t Xinyuan Chi
- 2a categoria cavallers: 1r Federico Quiles, 2n Rafael Ibáñez, 3r Juan de los Reyes Acosta, 4t Etienne Pille
- Categoria dames: 1a Alexandra Hell, 2a Josefina Montesinos, 3a Leticia Nicolás, 4a Mercedes Juste
Esta iniciativa forma part de l’estratègia per a potenciar el turisme de golf, un segment d’elevat poder adquisitiu i capacitat de gasto que, a més, contribuïx de manera significativa a la desestacionalització de la demanda turística.
Gràcies al seu clima, connectivitat i àmplia oferta de golf, platges, gastronomia, cultura i oci, Alacant reunix unes condicions privilegiades per a atraure este perfil de visitant durant tot l’any, la qual cosa reforça el seu posicionament com a destinació turística de qualitat.
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