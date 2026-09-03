L’Ajuntament d’Elda convoca un concurs fotogràfic per a seleccionar les imatges del calendari de medi ambient 2027
La temàtica d’esta edició seran els fenòmens meteorològics, i el termini per a participar romandrà obert del 4 de setembre al 3 de novembre
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Elda ha posat en marxa una nova edició del concurs fotogràfic per a seleccionar les imatges que formaran part del calendari de medi ambient 2027.
En esta ocasió, la temàtica triada són els fenòmens meteorològics, una proposta que busca fer valdre, per mitjà de la fotografia, la bellesa i singularitat dels diferents fenòmens atmosfèrics.
Enguany, la iniciativa compta amb la col·laboració de l’associació Meteo Vinalopó, els coneixements i l’experiència de la qual en l’àmbit de la meteorologia contribuiran a enriquir el concurs i a divulgar entre la ciutadania la importància d’observar i conéixer els fenòmens meteorològics del nostre entorn.
La regidora de Medi Ambient, Cristina Rodríguez, ha animat la ciutadania a participar en esta nova edició i ha destacat que “este concurs ens permet acostar-nos al nostre entorn des d’una mirada diferent, i descobrir, per mitjà de la fotografia, fenòmens meteorològics que moltes vegades tenim davant però que no ens detenim a observar. Esta observació permet, a més, reflexionar sobre les seues causes i conseqüències i la influència o no que l’ésser humà hi té”.
Rodríguez ha assenyalat que “comptar enguany amb la col·laboració de Meteo Vinalopó ens permetrà, a més, valorar el coneixement i la divulgació meteorològica que du a terme esta associació en el nostre territori”, i ha afegit que “esperem rebre moltes fotografies i que el calendari de 2027 siga, una vegada més, una mostra de la riquesa natural i ambiental d’Elda i del Vinalopó”.
Les persones interessades a participar podran enviar les seues fotografies al correu electrònic medioambiente@elda.es des del 4 de setembre fins al 3 de novembre, els dos inclusivament. Les fotografies han de presentar-se en format horitzontal i amb bona qualitat d’imatge i resolució suficient per a la seua impressió. Després d’este període hi haurà una exposició per a triar les guanyadores.
Les imatges hauran d’estar relacionades amb la temàtica d’esta edició: els fenòmens meteorològics, i podran mostrar, entre altres, núvols, tempestes, pluja, boira, llamps, arcs de Sant Martí, neu, vent o qualsevol altre fenomen atmosfèric captat en l’entorn.
Lluís Francés ha explicat que “cada mes de l’any comptarà amb una fotografia relacionada amb el clima d’eixa època”, per la qual cosa ha animat les persones que vulguen participar a “gaudir d’esdeveniments com estos en la vall”.
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