TERNA FINAL
Rodrigo Sorogoyen, els Javis i Alauda Ruiz de Azúa es juguen el bitllet espanyol als Oscar: les tres pel·lícules preseleccionades per l’Acadèmia
El ser querido, La bola negra i Los domingos són les cintes que lluitaran pel passaport a Hollywood: el veredicte es coneixerà el 16 de setembre
Tres pesos pesants. L’Acadèmia de Cine ha preseleccionat El ser querido (Rodrigo Sorogoyen), Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa) i La bola negra (els Javis) per a representar Espanya en els Oscar. Així ho acaba de comunicar Miriam Garlo, que va fer història al convertir-se en la primera actriu sorda a emportar-se un Premi Goya. La institució que dirigix Fernando Méndez-Leite confirmarà el 16 de setembre la cinta que prendrà el relleu de Sirât, d’Oliver Laxe. La triada, posteriorment, haurà de superar la selecció de Hollywood per a arribar a la gala que se celebrarà el 14 de març de 2027 en el famós Teatre Dolby.
Rodrigo Sorogoyen torna a mirar una família trencada en El ser querido. Javier Bardem encarna Esteban Martínez, un prestigiós director de cine amb un passat marcat per la violència i els excessos que oferix un paper protagonista en la seua nova pel·lícula a Emilia, la seua filla, interpretada per Victoria Luengo, amb qui a penes ha mantingut relació durant anys. El rodatge es convertix així en el terreny per a un retrobament enverinat per les ferides del passat. Escrita per Sorogoyen al costat de la seua col·laboradora habitual, Isabel Peña, la pel·lícula va tindre la seua estrena mundial en la competició oficial del Festival de Canes, encara que se’n va anar sense premi. El madrileny arriba, en qualsevol cas, amb un dels currículums més sòlids del cine espanyol recent: El reino va aconseguir set Goya i As bestas va arrasar amb nou, mentres que el seu curtmetratge Madre va arribar a estar nominat a l’Oscar en 2019. Hollywood, per tant, no és territori desconegut per a ell.
Alauda Ruiz de Azúa se suma a la carrera per l’Oscar amb Los domingos. La directora basca, una de les veus més destacades de la nova generació del cine espanyol, presenta una història familiar travessada per la fe, els vincles i les tensions íntimes. La pel·lícula seguix Ainara, una jove de 17 anys que comunica a la seua família la seua intenció de convertir-se en monja de clausura, una decisió que obliga tots els seus membres a enfrontar-se a les seues pròpies creences i contradiccions. Després de l’èxit del seu debut, Cinco lobitos, Ruiz de Azúa confirma el seu ascens amb una història que ja ha conquistat importants reconeixements: Los domingos es va emportar la Concha d’Or del Festival de Sant Sebastià i, posteriorment, va ser una de les grans triomfadores dels Premis Goya, a on va aconseguir, entre altres, els guardons a millor pel·lícula, direcció i guió original.
La bola negra arriba a la carrera per l’Oscar amb un aval internacional de pes: el premi a la millor direcció en el Festival de Canes. Javier Calvo i Javier Ambrossi van guanyar en maig eixe reconeixement, ex aequo amb Paweł Pawlikowski per Fatherland. La pel·lícula entrellaça les vides de tres hòmens en tres moments de la història d’Espanya (1932, 1937 i 2017) units per la sexualitat i el desig, sota l’ombra d’una de les últimes obres inacabades de Federico García Lorca. En l’origen del projecte hi ha també La piedra oscura, la celebrada obra teatral d’Alberto Conejero sobre Rafael Rodríguez Rapún, últim amor del poeta, que firma el guió al costat dels dos directors. Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes i Lola Dueñas encapçalen un repartiment en el qual apareixen, a més, Penélope Cruz i Glenn Close.
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