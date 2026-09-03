El Tramnochador d’Alacant acumula 140.000 desplaçaments en juliol i agost
Les parades Mercado i Luceros lideren els registres nocturns prestats en els mesos d’estiu
L’ús del tramvia nocturn a Alacant durant l’estiu ha registrat xifres elevades. El Tramnochador, nom que rep este servici que presta la Generalitat, ha acumulat un total de 137.633 passatgers. La majoria, 71.846 (el 52 %), el van utilitzar en agost. La resta de passatgers, un total de 65.787, van viatjar el mes de juliol.
El Tramnochador va funcionar entre el divendres 3 de juliol i el dissabte 29 d’agost durant 18 jornades nocturnes dividides en nou divendres i nou dissabtes, dies en què es prestava el servici entre Luceros i Benidorm amb la línia 1; entre Luceros i Sant Vicent del Raspeig (línia 2); entre El Campello (línia 3) i Platja de Sant Joan (línia 4), i entre Benidorm i Garganes (línia 9), amb parada en diferents estacions i baixadors.
El dia de més registre de passatgers va ser el dissabte 8 d’agost, amb 13.857 persones utilitzant el servici. El va seguir el dissabte 18 de juliol, amb 9.310; i el dissabte 22 d’agost, amb 8.414 viatgers. En total, els dissabtes han acumulat 79.820 desplaçaments, i els divendres, un total de 57.813.
El trajecte que més passatgers ha mobilitzat és el de la línia 2, entre Luceros i Sant Vicent del Raspeig, amb 45.387 passatgers. El seguix la línia 1, entre Luceros i Benidorm, amb 28.686. Tot seguit, la línia 3, entre Luceros i El Campello, va acollir 24.681 viatgers. La línia 4, entre Luceros i Plaza La Coruña, va traslladar 20.251 persones. La línia 9, entre Benidorm i Garganes, va comptar amb 9.369 persones. I la línia 5, entre Porta del Mar i Plaza La Coruña, va registrar 8.809 usuaris.
Pel que fa a les estacions, Mercado ha sigut la que més passatgers ha acollit, amb 30.259, seguida de Luceros, amb 18.695. Benidorm és la tercera estació més sol·licitada del Tramnochador, amb 8.107, mentres que Marq-Castillo va registrar 6.177 persones entre juliol i agost, i Sant Vicent del Raspeig, 3.340.
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