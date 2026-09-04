Estrena teatral d’‘El malentendido’ en l’Auditori de la Nucia el 19 de setembre
Sergio Sempere dirigix este muntatge del clàssic de Camus que busca atrapar l’espectador amb la seua tensió psicològica i una atmosfera lúgubre
L’Auditori de la Nucia acollirà l’estrena teatral del nou muntatge d’El malentendido, dirigit per Sergio Sempere, el dissabte 19 de setembre a les 19 hores. Un drama sorprenent del Premi Nobel de literatura Albert Camus, que manté en suspens el públic fins al final de l’obra. Les entrades ja estan a la venda en les taquilles de l’Auditori i www.culturalanucia.com
Este muntatge teatral dirigit per Sergio Sempere, director de l’Escola de Teatre de la Nucia, està protagonitzat pels actors Chus Alonso, Laura Molina, Maite García i Alfonso Nieto. Els espectadors de l’auditori nucier seran els primers a veure este muntatge teatral el dissabte 19 de setembre a les 19 hores.
El malentendido
L’obra d’El malentendido manté en un suspens constant que genera una tensió psicològica durant tota la representació i que fa que l’espectador estiga pendent de cada detall. L’ambientació en un hotel lúgubre en el cor d’Europa i la fredor amb què les amfitriones reben l’hoste generen un clima d’incomoditat que atrapa i no deixa respirar.
El malentendido narra la història de Jan, un home que torna a la seua casa després de molts anys lluny de la seua família. En esta obra, Albert Camus, Premi Nobel, reflectix la incomunicació, l’absurd i la impossibilitat d’aconseguir la felicitat.
El malentendido es va estrenar a París, en el Théâtre des Mathurins, el 24 de juny de 1944. A Espanya es va estrenar el 19 de setembre de 1969, en el Teatre Poliorama de Barcelona, sota la direcció d’Adolfo Marsillach. En esta ocasió, Sergio Sempere la munta de nou i l’estrena en l’escenari de l’Auditori de la Nucia amb una duració aproximada de 90 minuts.
Entrades a la venda
Les entrades per a l’obra teatral El malentendido estan ja a la venda en les taquilles de l’Auditori i del Centre Cultural de la Nucia, i en línia a través de www.culturalanucia.com
El preu és de 8 euros i de 6 euros per a Carnet Jove, estudiants d’arts escèniques, menors de 16 anys, jubilats i pensionistes.
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