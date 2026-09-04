Crisi
El Govern habilita carpes militars a Ceuta per a atendre 600 migrants, principalment dones i xiquetes
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Nou emplaçament per a acollir dones migrants amb xiquets que es troben en els carrers de Ceuta. El Govern ha iniciat l’enviament a Ceuta d’infraestructura pertanyent al seu emblemàtic equip START (Equip Tècnic Espanyol de Resposta Humanitària, per les seues sigles en anglés), amb l’objectiu de reforçar els treballs de filiació i atenció humanitària a les persones immigrants que es troben en la ciutat autònoma i agilitzar els tràmits per al retorn d’aquelles persones que no tinguen reconegut el dret a protecció internacional.
Les estructures START de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, dependent del Ministeri d’Exteriors, Unió Europea i Cooperació, inclouen 10 carpes de 42 metres quadrats i 40 carpes de 36 metres quadrats d’arc unflable, la qual cosa suposa més de 1.800 metres quadrats en total i una capacitat d’atenció de fins a 600 persones sobre el terreny.
Este dispositiu, segons ha explicat el ministre Ángel Víctor Torres, “es destinarà prioritàriament a l’atenció de dones amb les seues xiquetes i xiquets en situació de vulnerabilitat”.
El ministre Torres, que coordina els suports logístics com a autoritat funcional de l’anomenat “comandament únic”, ha explicat que “hui mateix els catorze camions que contenen esta infraestructura i els elements per al seu muntatge embarcaran a Algesires i tan prompte com siga possible se’n podria iniciar la instal·lació a Ceuta”.
Esta nova dotació, que destaca per la seua capacitat d’autonomia d’actuació i la rapidesa d’instal·lació, i que va ser utilitzada en altres emergències com la dana, s’unix a altres enviaments del Ministeri de Defensa actualment en curs amb més carpes i lliteres.
Totes estes infraestructures, segons assegura l’executiu, s’aniran afegint a les carpes d’atenció social i humanitària que ja s’han instal·lat en els espais delimitats destinats a la filiació d’immigrants, per a reforçar la capacitat operativa i la resposta immediata en la zona.
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