L’Ajuntament de Calp inaugura un mural en l’estació d’autobusos en defensa dels drets de les dones
La professora Elena de Ballester ha plasmat en el mural la idea d’un avanç conjunt i la pluralitat social
L’Ajuntament de Calp ha inaugurat hui, divendres, el mural “La igualtat ens fa avançar. Ni un pas arrere en els drets de les dones”, situat en l’estació d’autobusos de Calp. L’obra, realitzada per Elena de Ballester, professora de pintura de l’Associació Amics de l’Art de Calp (ADA), està motivada per la importància de reivindicar el camí recorregut per la igualtat i els drets conquistats per generacions de dones.
El mural representa un grup de dones diverses avançant juntes, en un símbol d’este recorregut històric i de la pluralitat de la societat actual. Amb esta imatge, l’Ajuntament busca fer valdre el que s’ha aconseguit fins ara, reconéixer l’esforç que hi ha darrere de cada avanç i traslladar la idea que la igualtat és una construcció col·lectiva que ha de continuar impulsant-se, sense retrocedir ni cedir en els drets ja conquistats.
Esta iniciativa no constituïx una acció aïllada, sinó que s’emmarca en una línia de treball que la Regidoria d’Igualtat continuarà desenrotllant al llarg de l’any per mitjà de diferents tallers i activitats de sensibilització. En este sentit, el mural reprén propostes ja realitzades, com el taller “Recorregut per la memòria dels drets de les dones a Espanya”, desenrotllat amb dones del Centre Social, i se suma a altres iniciatives previstes, entre les quals hi ha una activitat intergeneracional orientada a compartir experiències i aprenentatges entre diferents generacions, amb participació de població jove i adolescent.
La regidora d’Igualtat, Itziar Doval, ha assenyalat que “este mural ens recorda que la igualtat no és un punt d’arribada, sinó un camí que hem de continuar recorrent entre totes i tots, sense fer ni un pas arrere en els drets que tant ha costat aconseguir”.
L’edil ha afegit que “volem que esta imatge, situada en un espai de pas tan important com l’estació d’autobusos, siga també un recordatori diari per a tota la ciutadania de la importància de protegir i consolidar estos drets, que continuen sent qüestionats”.
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