Polèmica per la dana
Mompó carrega contra Morant: “Sempre seràs la filla de Zapatero, la llepaculs de Sánchez, no vals per a res”
La ministra socialista critica el president de la Diputació per la dana i este li replica: “Vas aparéixer dos dies després en helicòpter amb Pedro Sánchez”
Agra polèmica al voltant de la gestió de la dana. La ministra de Ciència i secretària general del PSPV, Diana Morant, ha carregat contra el president de la Diputació, Vicente Mompó, arran de l’informe enviat per la corporació a la jutgessa de la dana, a on constata que els tècnics van enviar a casa els seus treballadors pel temporal i ho van notificar per correu electrònic als seus superiors. Unes crítiques que han rebut una rèplica molt polèmica per part del líder provincial dels “populars”.
“Mompó coneixia les mesures preventives, però va decidir avisar només el seu entorn. A la resta de valencians, no”, va escriure la dirigent socialista en el seu compte d’X. Mompó ha respost amb paraules molt dures. “Els valencians de trellat intentàvem ajudar. En canvi, tu vas aparéixer dos dies després en l’helicòpter amb Pedro Sánchez, el de ‘si volen més recursos que els demanen’”, ha replicat el president de la Diputació, en referència a una frase que, per cert, mai va pronunciar el president del Govern.
A continuació, el president provincial del PPCV ha assegurat que “tot el món sap que, amb les tragèdies que hem patit”, a Morant li ha “preocupat molt més a on estan les càmeres que les persones afectades”. “Diana”, li ha dit, “sempre seràs la filla de Zapatero, la llepaculs de Sánchez. No vals per a res, així de clar”.
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