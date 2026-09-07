Bombers de la Diputació d’Alacant i del Servici d’Extinció del Canadà participen en un programa pioner d’intercanvi professional
El projecte posa de manifest el compromís del Consorci amb la qualitat, la formació i la millora contínua dels seus servicis
Ferm en el seu compromís amb la qualitat, la formació dels seus efectius i la millora contínua del seu servici, el Consorci de Bombers de la Diputació d’Alacant ha posat en marxa enguany per primera vegada un programa d’intercanvi professional. El projecte, pioner a Espanya, preveu la incorporació d’un bomber canadenc al parc de Torrevieja, des d’on ha partit un cap per a unir-se al Servici d’Extinció d’Incendis d’Edmonton, al Canadà.
Els dos efectius s’han integrat ja en les seues respectives destinacions i desenrotllen les mateixes funcions, intervencions i activitats que realitza habitualment la resta de la plantilla. Durant tot el període, que serà de dotze mesos, els interessats han intercanviat també els seus domicilis.
D’esta manera, els bombers tindran l’oportunitat de conéixer de primera mà l’organització, els protocols d’actuació, els sistemes de formació i els recursos emprats en les diferents intervencions, la qual cosa afavorix l’intercanvi de coneixements i experiències.
Els participants en el programa treballaran sempre sota la supervisió d’un sotsoficial cap i sense exercir l’autoritat, i al finalitzar l’experiència hauran de presentar una memòria tècnica en la qual inclouran propostes d’implantació de millores operatives.
“L’intercanvi professional amb un servici d’emergències de referència internacional constituïx una via especialment eficaç per a incorporar noves metodologies operatives, millorar procediments interns i contrastar models d’organització. Tot això ens permetrà identificar bones pràctiques que podrem adaptar i incorporar a l’operativa diària del Consorci amb la finalitat de reforçar la nostra capacitat de resposta i millorar la qualitat del servici que prestem”, ha assenyalat el diputat responsable de l’àrea, Luis Rodríguez.
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