Curs gratuït de “Màrqueting digital amb IA” en el Lab_Nucia
Les inscripcions per a esta formació ja estan obertes
El 17 de setembre, de 10 a 12 hores, es desenrotllarà el curs gratuït “Màrqueting digital amb intel·ligència artificial” en el Lab_Nucia. Es tracta d’una formació inclosa dins del cicle “Suite professional d’IA. Del màrqueting a la productivitat”, obert a tots els comerciants i empresaris de la Nucia. Les inscripcions ja estan obertes en la web: https://lab.lanucia.es/eventos/16164-Marketing-Digital-Inteligencia-Artificial/
Este curs tractarà l’automatització, la personalització i l’anàlisi avançada de campanyes digitals mitjançant ferramentes IA. El Lab_Nucia ha programat un conjunt de jornades de formació, “Suite professional d’IA: del màrqueting a la productivitat”, que acosta les últimes ferramentes d’intel·ligència artificial al teixit empresarial i professional. El dijous 17 de setembre serà la tercera sessió amb “Màrqueting digital amb intel·ligència artificial”. Es pot assistir a tot el cicle o a sessions soltes.
“Màrqueting digital amb IA”
El Lab_Nucia acull el curs gratuït de “Màrqueting digital amb intel·ligència artificial” el dijous 17 de setembre, de 10 a 12 hores. Esta formació se centrarà en l’evolució del màrqueting estratègic a través de la tecnologia. S’aprofundirà en l’automatització dels embuts de venda, la personalització de l’experiència del client i l’ús d’analítica avançada mitjançant IA per a predir tendències i comprendre el comportament de l’usuari digital de manera precisa.
Pròximes formacions
Els cursos del cicle “Suite professional d’IA: del màrqueting a la productivitat” que s’han programat són: “Màrqueting digital amb intel·ligència artificial”, el 17 de setembre; “Redacció professional i tasques administratives amb IA”, el 8 d’octubre; “Ecosistema d’IA en dispositius mòbils per a ús professional”, el 29 d’octubre; “Flux de treball complet amb Copilot i Microsoft 365”, el 19 de novembre, i “Creació de vídeos amb IA per a promoció i comunicació”, el 10 de desembre.
Totes les formacions són gratuïtes i es faran a les 10 hores en Lab_Nucia. Tota la informació i inscripcions estan disponibles en https://lab.lanucia.es/eventos/
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