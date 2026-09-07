Les platges de Calp aproven amb nota el control de qualitat ambiental de les seues aigües litorals
Els resultats de l’informe confirmen que les quatre estacions de mostreig del litoral de Calp presenten un estat de qualitat ambiental òptim o bo
L’Ajuntament de Calp ha rebut l’informe tècnic corresponent al cicle anual juliol 2025-juny 2026 de la Xarxa de Control Costaner, elaborat per l’Institut d’Ecologia Litoral (IEL), que avalua la qualitat ambiental de les aigües del litoral marí del municipi.
Es tracta d’un programa de mostrejos que es du a terme des de setembre de 2016 i que, des de l’any passat, combina les dades hidrogràfiques aportades pel satèl·lit Copernicus amb mostrejos propis de freqüència trimestral en les estacions de la platja de la Fossa, la platja Cantal Roig, la platja Puerto Blanco i les Urques.
Els resultats de l’informe confirmen que les quatre estacions de mostreig del litoral de Calp presenten un estat de qualitat ambiental òptim o bo. Concretament, la platja de la Fossa i la platja Cantal Roig mantenen una qualitat òptima, al no haver presentat en cap moment de la sèrie històrica xifres que superen els límits establits per la normativa.
Per la seua banda, les platges Puerto Blanco i les Urques obtenen una qualificació de qualitat bona, si bé les dos estacions registren un estat òptim en el cicle anual actual, corresponent al període juliol 2025-juny 2026.
En el cas de les Urques, la qualificació de bona respon a un únic valor anòmal detectat en tota la sèrie de mostrejos, corresponent a una dada de clorofil·la aportada pel satèl·lit Copernicus l’agost de 2024, mentres que la resta d’indicadors s’ha mantingut sempre dins dels límits que marca la legislació. Quant a la platja Puerto Blanco, l’informe apunta al fet que el diagnòstic es deu a algun valor anòmal registrat entre 2022 i 2025, possiblement relacionat amb les obres de reestructuració i condicionament realitzades en el port esportiu confrontant, sense que s’haja registrat cap xifra que supere el límit legal fora d’este període, inclòs el cicle anual actual.
L’informe destaca igualment una bona taxa d’oxigenació de l’aigua i valors normals de salinitat i pH en les quatre estacions analitzades, propis del medi marí mediterrani, així com una participació escassa de sòlids en suspensió i valors discrets de terbolesa. Així mateix, s’assenyala en totes les estacions una temperatura lleugerament per damunt de la mitjana tant en els períodes estivals com hivernals.
El regidor de Medi Ambient, Pere Moll, ha destacat que “estos resultats confirmen que les platges de Calp mantenen un estat de conservació excel·lent, la qual cosa és fruit del treball continuat en matèria de protecció del litoral i d’un seguiment rigorós al llarg dels anys”. L’edil ha afegit que “continuarem apostant per esta mena de controls científics independents, que ens permeten detectar qualsevol anomalia de manera primerenca i actuar en conseqüència per a preservar el nostre entorn marí”.
Per la seua banda, l’alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha assenyalat que “la qualitat de les nostres aigües és un dels principals actius de Calp com a destinació turística i com a lloc per a viure, i estes dades avalen el compromís de l’Ajuntament amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient”. Sala ha afegit que “continuarem treballant perquè el nostre litoral continue sent un referent de qualitat ambiental a la Comunitat Valenciana”.
- Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa aire acondicionado o ventilador, lo tengo claro”
- Detenido un hombre en Alcoy por empadronar en su domicilio a extranjeros en situación irregular a cambio de dinero
- Derrumbe en San Vicente del Raspeig: una mujer sale de la vivienda antes de que se venga abajo
- La nueva milla de oro está en Sant Joan: la antigua N-332 explota como bulevar comercial
- Hércules CF - Atlético de Madrid B
- Crónica del Hércules-Atlético Madrileño: La desdicha sigue vistiendo de blanco y azul
- Las tiendas de souvenirs proliferan en Alicante con objetos de escasa relación con la ciudad
- Verdú Artesanos: un cambio de posicionamiento 'forjado a hielo