Transport públic
Preocupació davant del funcionament dels autobusos públics entre Alacant i la Universitat
Des de Compromís alerten que tres servicis de la línia 24 s’haurien deixat de prestar, mentres que l’empresa operadora assegura que només va haver-hi una incidència, solucionada a primera hora
L’inici del curs escolar i acadèmic s’ha fet notar en el transport públic d’Alacant. Així almenys ho asseguren en Compromís, el grup municipal del qual ha advertit de “problemes de mobilitat”. Segons Sara Llobell, regidora en l’Ajuntament d’Alacant, el servici d’autobús “és un autèntic desastre”, ja que “tres servicis de la línia 24”, la que connecta la capital provincial amb Sant Vicent del Raspeig passant per la Universitat d’Alacant (UA), “s’han deixat de prestar, i hi ha onze autobusos avariats en la xarxa comarcal”.
Des de la coalició valencianista consideren que “això no ha fet més que començar”, i recorden que a l’inici del curs universitari d’este dilluns se sumarà, a partir de dimecres, l’inici de l’activitat escolar. “Veurem què és el que passa”, ha dit Llobell amb escepticisme.
El Grup Municipal de Compromís s’ha fet ressò, amb este comunicat, de les queixes del Comité d’Empresa d’Automóviles La Alcoyana, companyia que presta el servici de transport públic entre Alacant i les principals localitats de la comarca de l’Alacantí. El Comité ha emés un comunicat este dilluns en el qual explica que “no s’han pogut prestar tres servicis a les 7:30 h” del matí, alhora que ha denunciat “que no hi ha prou vehicles de substitució per a cobrir les avaries de la flota”.
En Vectalia, el grup empresarial que gestiona la prestació del servici, desmentixen estos anuncis. Segons asseguren, “dels 54 autobusos que han eixit este matí a prestar servicis, només un ha tingut una incidència que ha provocat la pèrdua de tres expedicions”. Incidència que a les 8:30 hores del matí s’hauria resolt, ja que en eixe moment “la xarxa de transport funcionava amb total normalitat”.
I puntualitzen, al seu torn, que “s’han perdut tres expedicions”, no tres autobusos, com anunciava el Comité d’Empresa de La Alcoyana en el titular del seu comunicat.
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