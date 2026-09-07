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Teatre global

Teatro 360 obri les portes a l’Alfàs del Pi per a acostar les arts escèniques a tots

La nova escola oferix formació per a totes les edats en interpretació, dansa-teatre, teatre musical i actuació davant de la càmera

Presentació de l’experiència d’ensenyança interpretativa per a tots els públics

Presentació de l’experiència d’ensenyança interpretativa per a tots els públics / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

L’Alfàs del Pi

Les arts escèniques compten, des d’este pròxim divendres, amb un nou punt de trobada a l’Alfàs del Pi. L’escola Teatro 360 ha obert les portes amb una proposta que combina la formació artística amb el desenrotllament personal i que busca acostar el teatre a persones de totes les edats i els nivells. El propòsit és utilitzar la pràctica artística com a ferramenta per a potenciar la creativitat, la confiança, la comunicació i el treball en equip. El pla, impulsat per un equip de professionals de diferents disciplines, naix amb la intenció de propulsar la cultura per a la població en conjunt, sense divisions.

Teatro 360 ja ha iniciat la seua activitat amb una oferta que comprén teatre infantil, juvenil i per a adults, interpretació davant de la càmera, dansa-teatre i teatre musical, amb programes adaptats a les diferents edats i a l’experiència prèvia dels alumnes.

El projecte va celebrar el seu acte inaugural amb la presència del regidor de Cultura, Manuel Casado, i el regidor de Comerç, Patrick de Meirsman, que van acompanyar l’equip directiu en la presentació d’este nou espai dedicat a la interpretació i a altres disciplines escèniques.

Professors i premisses

Al capdavant de l’escola hi ha Arlene Iribarren, actriu, ballarina, directora teatral i docent especialitzada en teatre físic del moviment. Al costat d’ella treballen Alex Tersse, responsable de l’Àrea d’Interpretació i Creació Escènica, i Manuel Cardoso, encarregat de Disseny, Producció Creativa i Audiovisual.

L’escola partix d’una premissa fonamental, la de fer que l’art i les arts escèniques siguen accessibles per a tots, independentment de l’edat o del nivell. Per això, les classes no se centren únicament en les tècniques interpretatives, sinó que incorporen ferramentes vinculades al creixement personal.

Creativitat, confiança, comunicació, empatia, escolta, intel·ligència emocional i capacitat per a treballar en equip formen part dels objectius que planteja Teatro 360 a través de les seues diferents disciplines.

Més cultura a l’Alfàs

Durant la inauguració, Manuel Casado va destacar la incorporació del projecte al teixit cultural del municipi i va considerar que comptar amb una escola d’estes característiques suposa “una oportunitat per a continuar creixent culturalment” i acostar les arts escèniques a la ciutadania.

El nou espai pretén convertir-se així no només en un lloc d’aprenentatge, sinó també en un punt de trobada per a qui vulga descobrir el món de la interpretació o continuar desenrotllant una trajectòria artística.

La proposta es dirigix tant a qui s’acosta per primera vegada a l’escenari com a persones amb experiència que busquen continuar formant-se. Una amplitud de perfils que permet a Teatro 360 plantejar la seua activitat com un espai obert a diferents generacions i sensibilitats.

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Amb la seua posada en marxa, l’Alfàs del Pi suma una nova iniciativa vinculada a la formació i la creació artística, amb la qual amplia l’oferta cultural del municipi i reforça el paper de les arts escèniques com a ferramenta d’aprenentatge, expressió i relació amb els altres.

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