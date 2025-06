Assolir el progrés de la mà dels empresaris

L’Hotel Port Alicante City & Beach va acollir divendres el primer acte d’Assolir, una associació creada per a defensar la sostenibilitat i la resiliència a través de l’àmbit professional, empresarial i laboral amb una perspectiva de futur i amb una sensibilitat especial per la cultura i pel valencià.

L’acte, conduït per Victoria Ferrá, va girar al voltant d’una reflexió: com es pot contribuir a millorar l’entorn i les condicions de desenvolupament en el dia a dia. David Alpera, president de l’associació, exposava amb claredat la intenció d’Assolir: «contribuir a la construcció d’un futur més sostenible, més amable i més inclusiu amb la convicció que els grans reptes del segle XXI –ambientals, socials i econòmics– només poden ser abordats amb la implicació decidida de tota la societat, i molt especialment dels agents econòmics i socials que tenen una capacitat decisiva de transformació».

Alpera va concretar alguns projectes que Assolir tindrà com a centrals per a perseguir els seus propòsits. Un serà l’elaboració d’un estudi sobre els abocaments a la badia d’Alacant. Un altre serà la signatura d’un conveni amb la Universitat d’Alacant per a col·laborar en formació de personal que treballe sota els paràmetres esmentats, amb càtedres institucionals centrades en aquests eixos i amb el Parc Científic de la UA. Per això, des d’Assolir estan preparant beques i propostes d’ajudes, i pretenen donar suport a empreses i professionals amb sistemes de treball sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i amb la societat.

Experiències acreditades

Per a descobrir com les empreses poden transitar aquest camí i créixer des de la responsabilitat, Assolir va convidar a l’acte –al qual hi van assistir autoritats com el president de la Diputació d’Alacant i alcalde de Benidorm, Toni Pérez– al president de Baleària, Adolfo Utor; i al de Port Hotels, Toni Mayor. Els dos van parlar sobre el futur de les empreses i de la necessitat de continuar lligant-lo a la responsabilitat amb l’entorn social i amb el medi ambient.

Les dues companyies tenen experiència en aquest sentit. Per a Toni Mayor, empresari hoteler, els excessos que s’han pogut cometre des del turisme tenen relació amb «les actuacions ràpides i poc planificades sense que les administracions hagen participat com tocava. Hi ha hagut poca coordinació», admetia, al mateix temps que defensava el model de Benidorm com a «exemple de sostenibilitat». «L’arquitecte Óscar Tusquets ja ho deia: si haguérem fet sis o set Benidorms no tindríem tota la costa plena de formigó», apuntava per a comparar la capital turística amb Manhattan, «que també és densa i sostenible».

Baleària, empresa de transport marítim, ha modernitzat un sector «mil·lenari», en paraules d’Adolf Utor, ja que la «unió de territoris i l’intercanvi de persones, bens, cultura i coneixement» és una pràctica consolidada des de fa segles. «No fem res de nou», recordava l’empresari, que vinculava aquesta pràctica amb «el progrés del territori i el desenvolupament de l’entorn com a aspectes socials i factors determinants per a la nostra competitivitat».

El creixement d’aquesta empresa, deia, «ha de ser compatible amb els valors que tenen a veure amb el medi ambient, i procurem que el nostre impacte siga el mínim possible a través d’aplicar recursos a la investigació». Un objectiu, a més, incentivat pel fet que «quan consumeixes menys energia tens un cost més baix i, alhora, contamines menys i pagues menys». Era d’aquesta manera que defensava la relació entre sostenibilitat i competitivitat.

No podem fugir d’estar en la societat i en associacions com Assolir, que fan falta, i encara més en la nostra llengua. Cal recuperar il·lusions Toni Mayor — President de Port Hotels

Toni Mayor li donava la raó. Preguntat per la possibilitat d’un model econòmic sense degradació ambiental, contestava que «la planta hotelera mundial en les grans ciutats no pot fer altra cosa» que ser responsable amb el medi ambient, perquè al remat «l’hotel és un producte que fa ciutat i ofereix serveis que van més enllà de la pernoctació i dels incentius als propis visitants», deia posant com a exemple els rooftops i altres elements que no només són atractius per als turistes. «Amb millors hotels tenim millors ciutats, no podem tancar la porta a això».

Com a exemple pràctic Mayor posava l’aparició de l’Hotel Bali de Benidorm, inaugurat un any després dels atemptats de l’11 de setembre del 2001 a Nova York i que, per la seua verticalitat, generava por a que es repetira un atemptat terrorista com el que s’havia viscut als Estats Units d’Amèrica. «Finalment són moltes les ciutats les que han apostat per gratacels, han arribat per a quedar-se», afirmava l’empresari citant altres indrets en què s’ha fet una aposta pels edificis alts.

David Alpera, president d'Assolir / Matías Segarra

Tots aquests avenços empresarials han sigut possibles gràcies a estudis previs que han convidat a prendre la iniciativa per a canviar inèrcies i millorar l’oferta i, en definitiva, l’entorn. En el cas del transport marítim una de les apostes de Baleària va ser la del gas natural liquat, reconegut com a combustible verd i que fa emetre menor quantitat de CO2 a l’atmosfera. Adolf Utor parlava també de l’electrificació dels vaixells, una altra aposta empresarial.

La investigació, explicava en aquest sentit, «ha fet que l’energia fotovoltaica siga més barata que el petroli, i això passarà també amb l’hidrogen», una línia treballada també per Baleària. El programa Formentera Living és un exemple de recerca ambiental, plantejat per a recuperar l’agricultura en aquesta illa després de la irrupció turística i fer que torne la biodiversitat frenant la desertificació.

Assolir propicia un debat que té sentit, amb molt de vincle amb el territori i la cultura. Molts dels problemes actuals són per falta de cultura Adolfo Utor — President de Baleària

Aquest programa, impulsat amb tecnologia aeroespacial, indica de quina manera cal actuar amb aquest objectiu, tot i que necessita recursos privats. Aquests són captats per l’administració pública a través de «crèdits de biodiversitat», perquè els particulars i les empreses estiguen disposats a invertir en la reforestació de l’illa amb l’objectiu científic d’abaixar la temperatura dos graus. D’aquesta manera, Formentera recuperarà la biodiversitat a través de crèdits d’empreses que poden servir, per exemple, per a compensar el pagament de taxes.

El president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez, entre els assistents a l'acte de presentació d'Assolir / Matías Segarra

En l’àmbit hoteler Toni Mayor parlava de l’aïllament dels hotels a través d’elements com la geotèrmia o de la sostenibilitat a través de l’eliminació del plàstic. «L’objectiu és de tota la humanitat i cada persona ha de contribuir, tots ens hem de fer càrrec d’eixa responsabilitat i hem d’estar induïts per l’àmbit públic perquè ens obligue o suggerisca a fer les coses cada dia millor», proposava.

Responsabilitat empresarial

Per a aconseguir aquest objectiu l’actitud de les empreses, segons els dos empresaris, resulta fonamental. «Les transformacions més importants de l’últim segle han sigut conseqüència d’actituds de les empreses, de la investigació i del coneixement que es transforma en progrés econòmic, social i mediambiental. Això es fa amb responsabilitat, fent les coses bé», deia Adolf Utor. Els dos coincidien, a més, en el concepte de la reputació com a actiu. «La reputació es tradueix en marca, és el que veu la societat, el que veu el mercat i el que veuen els clients en tu».

Aquests principis lligats al treball i al progrés són, precisament el punt de partida que Assolir ha assumit per a posar en marxa l’entitat. Respecte a la seua creació, Toni Mayor afirmava que «no podem fugir d’estar en la societat i en associacions com aquesta, que fan falta i encara més en la nostra llengua, que està sent un poquet perseguida. Entre tots recuperarem il·lusions, esperances i estarem més implicats en la societat».

Utor donava la benvinguda a l’associació «per propiciar un àmbit de debat que té sentit, amb molt de vincle amb el nostre territori i amb la nostra cultura. Jo defense que si hi haguera més cultura hi hauria més civilització, i molts dels problemes que tenim ara són per falta de cultura». Assolir, com deia David Alpera a l’inici de l’acte, vol transmetre «la convicció que podem contribuir a l’avanç i a la millora de la societat» des d’aquests eixos i, a més, ho farà des d’Alacant i en valencià.