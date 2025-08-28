En Directo
Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo
La selección española debuta ante Georgia con el deseo de coger buenas sensaciones y sumar un triunfo vital
Ramon Palomar
La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.
La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.
53-46
Juancho anota canasta!
53-44
López-Arostegui y Juancho en pista para intentar darle la vuelta al mal momento....
53-44
Scariolo se ve obligado a pedir tiempo muerto porque España está jugando unos muy malos minutos....
53-44
Georgia ha sido paciente en su ataque y han vuelto a abrir la diferencia a nueve puntos..peligro!!
51-44
Triple de Makushvilli y se vuelven a ir en el marcador,....
48-44
Yusta falla el tripe, pero España recupera el balón tras falta de Georgia....
48-44
Mamukelashvili saca dos tiros libres de una acción muy discutible, y anota dos puntos....
46-44
Si consiguen defender bien, y robar balones, España juega más cómodo corriendo....vamos a ver como evoluciona el duelo
46-44
Buen contraataque de España, que anota Aldama a la carrera y se colocan solo a dos puntos!! Tiempo muerto de Georgia para cortar las acciones de España
46-42
Shengelia comete falta sobre Aldama, y anota el español!
