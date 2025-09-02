Eurobasket 2025: España - Italia, en directo

La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.

Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).

Los más destacados del primer cuarto De Larrea, con seis puntos, y Brizuela y Aldama con cinco, los mejores de España en el primer cuarto. En Italia no hay dudas: la entrada de Niang, que ya lleva seis puntos, le ha cambiado la cara al combinado de Pozzecco

ITALIA 10 - 18 ESPAÑA (FINAL 1Q) Otro triiiiiiple de España, gran acción de calidad de Brizuela, y cierra el cuarto Niang con una buena acción tras rebote ofensivo. Manda España por ocho puntos tras el primer asalto

Canasta de calidad de Gallinari, que ha entrado a pista

Personal de Gallinari sobre Saint-Supery en una penetración. A la línea de personal el base de la Universidad de Gonzaga. Anota el primero, también el segundo (6-15)

Ataca España. Regala el balón Saint-Supery y contraataque que culmina Thompson. Parcial de 6-0 para Italia, Scariolo de momento no para el partido

ITALIA 4 - 13 ESPAÑA (MIN.8) 'Bombita' de Brizuela que no toca aro. Rebote ofensivo de Italia, y dos puntos más para Niang, que le ha cambiado la cara a Italia

Pierde el balón Marco Spissu, ataca España. Falla un triple solo Juancho, y Niang inaugura el marcador para Italia (2-13)

Otro error de Thompson desde el triple. Pasos de Pradilla en su primera acción (0-13)

Juancho y Pradilla a pista por Willy y Aldama. A ver qué tal funciona el nuevo juego interior español