5 - España 🇪🇸 es el primer equipo en marcar al menos cinco goles en dos partidos diferentes de una sola edición de un gran torneo (#Eurocopa + Mundial) desde Brasil en el Mundial de 1958 (5-2 vs France in Semifinals & vs Suecia in the Final. Exhibición@SeFutbol #CroaciaEspaña pic.twitter.com/uZsWCS1GlK