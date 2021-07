España había fallado los últimos cinco penaltis lanzados. El sexto, de Busquets para arrancar la tanda, fue al palo y se olía la eliminación ante Suiza. Sin embargo, la Roja de Luis Enrique siempre cree. Está hecha a prueba de bombas. Unai Simón detuvo dos penaltis y Oyarzabal anotó el último para llevar a la selección a las semifinales de la Eurocopa del 2021.

Luis Enrique fue fiel a su filosofía de siempre introducir algún matiz en el once y en esta ocasión volvió a los dos centrales zurdos, situando a Laporte y Pau Torres en sustitución de Eric Garcia, mientras que Alba volvió al lateral zurdo por Gayà. El carrilero blaugrana volvió a demostrar que ofensivamente aporta un plus a la selección y muy pronto abrió la lata. Fue en un córner forzado por Ferran Torres y destinado a Laporte, quien no llegó y Alba, dese el límite del área disparó con la fortuna de un rebote en Zakaria que llevó el balón mansamente al interior del a portería.

España conseguía avanzarse pronto y jugó sin prisas, aunque tampoco sin renunciar a al ataque. Ferran Torres fue el jugador más incisivo, cuando estuvo por la derecha, mientras que Pedri y Busquets dominaban la medular, con la ayuda del motor de Koke.

Suiza, por su parte, sufría para hilvanar jugadas por la presión adelantada de España y se quedó sin un recurso importante por la lesión del veloz Embolo. Un cabezazo de Akanji alto fue su primera aproximación, si bien poco a poco se acercó más al área y forzó varios córners por el costado de Sarabia y Alba. La calidad de Shaqiri poniendo el balón era una amenaza muy seria.

Tablas de Shaqiri

Luis Enrique reaccionó al descanso dando entrada a Dani Olmo por un Sarabia que cuando no está inspirado, no tiene el mismo grado de intensidad que, por ejemplo puede ofrecer el egarense. El jugador del Leipzig dejó pronto su huella probando el mano a mano y dando oxígeno por la izquierda, si bien Suiza fue recortando poco a poco terreno.

A base de saques de esquina y balones largos, los helvéticos se fueron acercando con un Shaqiri con ganas de liarla como se vio en su intento de gol olímpico. Zakaria, de cabeza, y Freuler avisaron antes del gol del empate. Laporte chocó con Pau Torres en una recuperación, Freuler se llevó la pelota y cedió a Shaquiri quien cruzó el balón con calidad para anotar.

España tuvo unos momentos de dudas tras la igualada hasta que volvió a coger el pulso tras una rigurosa expulsión a Frueler. El suizo entró con fuerza a Gerard Moreno y, aunque tocó balón, el colegiado interpretó que fue con fuerza desmedida y le enseñó la roja directa.

Gran Unai Simón

La selección no tuvo ideas para romper el muro suizo antes de llegar al final del tiempo reglamentario y se jugó otra prórroga. El descanso del tiempo extra le fue bien y Sommer salió para salvar a su equipo. Tras un primer remate a bocajarro desviado de Gerard Moreno a centro de Alba, el meta helvético sacó una gran mano a un trallazo del de L'Hospitalet y estuvo nuevamente decisivo frente a Gerard Moreno y Oyarzabal, que había entrado por Ferran Torres.

Sommer y la defensa lo continuaron sacando todo en la segunda parte de la prórroga. Lucho buscó más imaginación con Thiago, arriesgó pero se mantuvo el empate hasta llegar al desenlace de los penaltis. La tanda no pudo empezar peor con el fallo de Busquets y el gol de Gavranic. pero Unai Simón estuvo gigante y Oyarzabal marcó el decisivo para situar a España en las semifinales de la Eurocopa.