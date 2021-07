Harry Kane, capitán de Inglaterra, afirmó que los penaltis son la peor sensación del mundo, que su equipo lo dio todo para conseguir el triunfo y que esto les dolerá durante el resto de sus carreras.

Inglaterra perdió la final de la Eurocopa en casa, en Wembley, ante Italia tras la tanda de penaltis.

"No podría haber dado más. Los chicos no podrían haber dado más. Los penaltis son la peor sensación del mundo cuando pierdes. No ha sido nuestra noche, pero ha sido un torneo fantástico y deberíamos tener la cabeza alta. Por supuesto que va a doler ahora y durante un tiempo, pero estamos en el buen camino", dijo Kane.

"Jugamos contra un muy buen equipo. Tuvimos el inicio perfecto y ellos tenían la pelota, pero lo estábamos controlando, no tenían muchas ocasiones. Su momento llegó con la jugada a balón parado. Mejoramos en la prórroga y tuvimos alguna ocasión. Luego los penaltis son los penaltis. Lo dimos todo, pero no fue nuestra noche", apuntó.

"Ha sido un gran torneo y cualquiera puede fallar un penalti"

Kane también explicó lo que le dijo a los jugadores que fallaron los penaltis.

"Tenéis que mantener la cabeza alta. Ha sido un gran torneo y cualquiera puede fallar un penalti. Ganamos juntos, perdemos juntos. Aprenderemos y creceremos desde aquí. Esto nos dará más motivación para la Copa del Mundo del año que viene".

"Deberíamos estar muy orgullosos como grupo de lo que hemos logrado. Queremos ganar siempre, así que esto dolerá durante el resto de nuestras carreras, pero así es el fútbol", finalizó Kane.

Southgate: "No podemos recriminarnos nada"

Por su parte, Gareth Southgate, seleccionador inglés, aseguro que su equipo no puede reprocharse nada, aunque calificó como dolorosa y decepcionante la derrota.

"Estamos tremendamente decepcionados porque los jugadores se lo merecen todo. Lo han dado todo esta noche, se han dejado la piel en el campo. Han jugado muy bien por momentos, manteniendo la pelota, especialmente en el comienzo de la segunda parte", dijo Southgate.

"No pueden recriminarse nada. Ha sido un disfrute trabajar con ellos y han llegado más lejos que nunca en este torneo, aunque esta noche tengamos este dolor tan grande en el vestuario", añadió.

Sobre lo que le dirá a los jugadores que fallaron los penaltis, Southagte apuntó que se lo guardará en privado.

"Eso me concierne a mí. Yo elijo los lanzadores en base a lo que veo en los entrenamientos. Nadie está solo en esto. Hemos ganado juntos como equipo antes y hoy es culpa de todos nosotros no haber ganado el partido. En cuanto a los penaltis, la decisión es mía".

"Estamos juntos. Le han dado al país algunos momentos increíbles y esta noche va a ser difícil para todos. Es normal estar decepcionado porque las oportunidades para ganar trofeos como estos son muy pocas en la vida. Pero cuando se den cuenta de lo que han conseguido, deberían estar muy orgullosos de ellos mismos", finalizó Southgate.