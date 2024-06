Fermín: "Que nos den por muertos, que ya se verá cómo acaba España”

Fermín López conversó con Prensa Ibérica en la semana previa del debut de la Eurocopa. El onubense es una de las caras sonrientes de la Roja y espera con mucha ilusión el torneo. Las mismas ganas que tiene de afrontar unos posibles Juegos Olímpicos o de iniciar la etapa de Hansi Flick en el FC Barcelona, sobre el que considera que “su propuesta es similar a la del Barça de siempre”.

-Tal y como acabó la temporada, supongo que se olía que estaría en la selección...

-Acabé bien, pero no me podía imaginar estar en la primera lista de 29 jugadores ni en la definitiva de la Eurocopa. Es un sueño hecho realidad y estoy agradecido por la oportunidad. Ahora espero aprovecharla.

-¿Vivió con suspense la semana en la que se jugaban tres descartes? El suyo fue uno de los que sonó para quizá quedar descartado.

-Sí, lo vivió con un poco de suspense. Veía que podía entrar, pero hasta que el míster no dio la lista estaba un poco nervioso por lo que podía pasar. Todo ha salido todo bien, gracias a Dios, estoy muy agradecido y con muchas ganas.

-Hace un año, por estas fechas, se despedía del Linares de Primera RFEF, ¿por entonces por dónde imaginaba que podría ir su carrera?

-Si digo la verdad, volvía de Linares y tenía muchas ofertas de Segunda División. Quería salir del Barça. Era una oportunidad, dar un pasó más en mi carrera, pero me convencieron desde el club diciéndome que haría una semana de entrenamientos con el primer equipo. A partir de ahí, Xavi confió en mí y todo fue sobre ruedas.

-Vamos, que mereció la pena tener paciencia.

-Era difícil tenerla. Siempre ha tenido momentos complicados en el Barça, aunque siempre tuve mucha paciencia, especialmente porque jugar aquí era mi sueño. La verdad es que ha merecido la pena y estoy muy feliz.

-¿Cuándo eligió la cesión al Linares pensó que era dar un paso atrás para quizá después dar otros adelante?

-La época en el Linares al principio fue muy dura porque recibí un golpe de realidad. Salir del Barça, de sus instalaciones, las facilidades que tienes... nada es lo mismo. En Linearse me hice un hombre, me ayudaron mucho tanto desde el club, como mis compañeros, el staff y si estoy aquí, es gracias a ellos y se lo dije. Estoy muy agradecido porque aprendí mucho y fui feliz de pasar por allí.

Fermín muestra el balón con el que disputará la Eurocopa / Pablo García / RFEF

-Aunque es muy joven con 21 años, casi es un experto al lado de Lamine Yamal, con solo 16, ¿qué consejos le da?

-Tampoco soy muy veterano, pero intento que esté tranquilo, que disfrute porque tiene edad para jugar sin pensar en otras cosas. No debe tener presión. Él tampoco necesita muchos consejos, es un niño, si bien es muy maduro a su edad y estoy muy feliz por todo lo que está viviendo.

Doblete olímpico

-Usted está en un gran momento físico, si Santi Denia se lo pregunta, ¿daría su visto bueno a disputar también los Juegos Olímpicos?

-La verdad es que no se ha dado aún la opción, nadie me ha comunicado nada. Si estoy bien físicamente, y creo que puedo hacerlo y desde el club lo ven bien, no puedo rechazar ir a unos Juegos Olímpicos con España. Después de la Eurocopa ya se verá si puede ser o no.

-¿En todo caso será algo consensuado con el Barça?

-Obviamente, el Barça es mi club, soy su jugador y lo consensuaría con ellos. Por mí estaría encantado de disputar unos Juegos Olímpicos.

-¿Xavi ha sido una figura que marcará para siempre su carrera?

-Para mí ha sido un placer tenerlo de mister. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio. Siempre ha confiado en mí y si estoy aquí es gracias a él, su staff y mis compañeros.

Hansi Flick

-Pero ahora toca pasar página con Hansi Flick, ¿qué le parece su forma de entender el fútbol por lo que ha visto de sus equipos?

-Es bastante parecido a lo que siempre propone el Barça por lo que he observado. No lo conozco personalmente ni nada. Después de la Eurocopa, conoceré y veré su manera de trabajar, pero seguro que es un gran entrenador.

-¿Convencer a Flick será un nuevo aliciente para arrancar la pretemporada?

-Todos empezamos de cero y es una nueva oportunidad. El año pasado está olvidado y toca iniciar de nuevo, seguir trabajando y convencer al míster.

-Una de sus ideas es que lleguen más 'fermines' al primer equipo, ¿qué le parece?

-Está muy bien, la Masia es una de las cosas más importantes que tiene el Barça. A la vista están todos los jugadores que hemos salido del Barça todos estos años, me parece muy bien su idea.

-¿Por qué nombres apostaría para que fueran los próximos 'fermines'?

-Es muy difícil decir nombres porque hay muy buenos jugadores. Podría decir un compañero que he tenido, Marc Casadó, que siempre ha estado en mi equipo y tiene nivel. Ahora hay chicos nuevos, como Marc Berna o Aleix Garrido, del Barça Atlètic. Podría decir muchos más porque cualquiera que suba puede dar el nivel.

Ambición para la Eurocopa

-Después de esta primera temporada en la élite, ¿espera que su primer título como profesional sea la Eurocopa?

-Este año no he conseguido títulos y ojalá el primero sea con España en la Eurocopa, sería un sueño. Ojalá que podamos lucharla y conseguirla.

Desde fuera parece que forman un grupo muy unido y con uy buen rollo, ¿es solo una sensación o es real?

Es totalmente así, nos llevamos todos muy bien. Tenemos muy buena relación. Todos son muy buenos compañeros y esta unión después se traslada al campo. Las cosas saldrán bien.

-O sea, recalcar la palabra 'Equipo' que siempre menciona De la Fuente.

-El míster nos recalca mucho que debemos ser un equipo y estar unidos siempre, en los buenos momentos o en los malos. La selección lo tiene interiorizado y en el campo saldrá solo.

Fermín visiténdose con la indumentaria de España / Pablo García / RFEF

-¿Les molesta que les digan que esta España no tiene estrellas?

-Este equipo tiene gente con mucha experiencia. La gente de fuera habla mucho siempre, aunque estamos centrados en lo nuestro. Que nos den por muertos, que al final se verá cómo acaba España.

-La presión será fuerte, incluso al nivel del Barça.

-Es que hablamos de la selección absoluta. El objetivo final es luchar por el país y ojalá conseguimos la Eurocopa.

Sus divertimentos

-¿Por cierto, qué hace estos días en su tiempo libre?

-Sobre todo jugar a la Play contra el equipo de Lamine y Nico Williams. Yo juego con Dani Olmo, Pedri o Vivian. Estamos con la play, pero también le damos al ping pong. Hablo con con la familia y poco más.

-¿Son igual de competitivos con este tipo de juegos?

-Tenemos piques en los que parece que nos estemos jugando la vida. Está bien. Nos vacilamos un poco y nos distraemos.

-¿Han hecho una porra interna de la Eurocopa?

-No

-¿Le sorprendió que Gavi ganara la del último Mundial de Qatar?

-No me sorprende porque es muy listo y muy sinciero. Entiendo bien que acertara.

-¿Lo echa mucho de menos?

-Obviamente, está lesionado y paso mucho tiempo con él día a día. Se echa de menos como persona y en el equipo.