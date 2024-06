De la Fuente: "Si Fabián no se llamase Fabián, hablaríais más de él"

Luis de la Fuente se presentó en la sala de prensa "muy feliz. Este grupo es insaciable en el trabajo, en la mejora. Somos una gran familia, pero con los pies en el suelo. Es un golpe de moral muy importante. Pero cuando deje de atenderos, estoy pensando en Italia". El seleccionador apostó por la mesura, frente a la euforia que ha levantado esta victoria: "Mi trabajo es transmitir lo que pasa en casa, dentro de la concentración. Y mandamos el mensaje de máxima prudencia. Vamos a necesitar ser mejores en el próximo partido. Nos gusta que la afición se ilusione y que el país se ilusione, pero somos muy dados a la euforia y hay que frenar eso porque acabamos de empezar".

La contundencia

Sobre el encuentro apunó: "Hemos hecho un partido muy completo, hemos llevado la iniciativa con contundencia y una pegada fenomenal. Y cuando nos ha tocado sufrir ante Croacia, una de las mejores selecciones del mundo, nos hemos aplicado. Estoy muy contento. Hemos manejado e interpretado en cada momento el partido. Una de las virtudes de esta selección es la versatilidad que tenemos. Más que por un planteamiento brillante esto es resultado de la interpretación del juego que tienen estos jugadores. Si tenemos gente con la velocidad de Nico o Lamine no renunciamos a ello. Estamos convirtiendo la selección en un equipo con muchos registros. Podemos hacer daño con posesión y en ataque elaborados o si nos dan opciones, corriendo. Mis jugadores interpretan perfectamente el juego. El mérito es suyo".

Sobre Lamine declaró que "sigue batiendo registros y sigue madurando cada día más y de manera más positiva. Con el tiempo será un grandísimo jugador. Pero pido la misma prudencia". Sobre los 'tocados' comentó que "Morata tiene un golpe en el gemelo y Rodri estaba cansado y tenía algún calambre. Esperamos que estén todos recuperados parta el partido de Italia".

El de Haro tuvo palabras de elogio para Fabián, el hombre del partido: "¡Qué te voy a decir de Fabián! Es un jugador excepcional, de nivel mundial. Si no se llamase Fabián, hablaríais mucho más de él. Nosotros sí sabemos el potencial que tiene. Me gustaría que reconociéramos más y pusiéramos en valor lo que han hecho, han ganado todo desde que eran críos y tienen un recorrido enorme en sus clubes. Jugadores que están trabajando a la sombra y deberían tener un reconocimiento mediático mayor del que tienen".

Y terminando hablando de las comparaciones con la España de Aragonés y Del Bosque: "Estamos en camino. No pensamos aún en ser campeones. Hay que seguir cumpliendo etapas. Para mí este equipo ya es campeón, por su ambición. Pero somos equipos diferentes en etapas diferentes a los de Luis o Vicente. Ojalá obtengamos esos éxitos, pero estamos empezando el camino. Es muy difícil".

Dalic: "El primer gol ha sido muy barato"

El técnico croata Zlatko Dalic comenzó dando "la enhorabuena a España, lo han merecido. Los primeros 15 minutos fueron muy complicados. Mejoramos, pero las pelotas en profundidad para Morata nos han costado. El primer gol ha sido un gol barato. Sabíamos que la presión alta iba a ser muy importante para España. Cometimos errores que destruyeron nuestro nivel de confianza. Teníamos que tener más contacto, pero no pudimos. España jugó con valentía y muy bien al fútbol. Nosotros mejoramos y justo encajamos el primer gol",

No hemos sido agresivos. Había mucha distancia entre nuestras líneas y cuando lo haces ante buenos jugadores, no hay oportunidades. Les hemos dado tiempo y espacio para atacarnos. Ese fue el primer problema. Tuvimos muchos problemas en defensa. Espero que solo haya sido un mal día. No vamos a arruinarlo tras haber hecho tantas cosas bien. Tenemos que ver qué nos faltó. Y concluyó mandando un mensaje a sus aficionados: "Había un ambiente impresionante. No sé cuantos croatas había. Me disculpo por la mala actuación de hoy".