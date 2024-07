Pedri: "Desde fuera se mete cizaña para intentar destruirte"

Pedri González se sinceró en el programa 'A Diario' de Radio Marca, donde explicó cómo ha vivido los últimos tiempos en los que se le ha puesto demasiado en duda. El tinerfeño habló claro para cerrar controversias.

Pedri admitió que ha pasado "momentos complicados porque las lesiones son lo peor para un futbolista, pero ahora disfruto del fútbol”. El tinerfeño puede entender que haya "crítica cuando no estás a tu nivel y te lesionas", pero al mismo tiempo lamentó que ciertos comentarios externos "duelen y no lo pasas bien, aunque estaba más triste por lo de cuerpo que por lo que se decía".

El centrocampista denunció que se propagaran "cosas que no son verdad, cosas que se inventan, aunque no puedes salir a desmentir todo lo que se dice". Su prioridad es “hablar en el campo y cerrar las bocas que te critican fuera”.

Un ejemplo negativo fue la polémica desatada tras el clásico de Montjuïc por unas declaraciones de Gündogan pidiendo a sus compañeros que asuman con mayor enfado una derrota. Pedri también vio en este caso que "desde fuera todo se magnifica y se quiere meter cizaña para intentar destruirte de cualquier forma. El vestuario tiene buena relación. 'Gundo' es sincero, no se calla las cosas y es mejor arreglarlas”. Pedri coincide con su compañero en que “cuando pierdes no puedes estar de risas y fiestas, en lo personal me quedo jodido”.

Durante todo este tiempo, De la Fuente ha sido un gran apoyo y explicó que "me ha llamado cuando he tenido percances y siempre me ha dado su confianza".

Buen rollo con Dani Olmo

Del mismo modo quiso negar rotundamente una mala relación con Dani Olmo, el jugador con el que se disputa el puesto de titular con España: "Salen cosas de que nos llevamos mal, cuando pasamos el día juntos, jugamos a ping-pong, de todo, y Dani tiene una calidad inmensa.".

De carea al partido ante Alemania, Pedri tiene claro que “quien maneje centro del campo tiene mucho ganado, ellos allí son muy contundentes, con gente que entra por medio y se asocia, también tenemos nosotras mucha calidad”. El de Tegueste tendrá en el equipo rival a Ter Stegen, suplente de Neuer, y Gündogan. De ellos comentó que con “Ter Stegen hice una videollamada para saber cómo estaba" y que antes del partido ya saludará a sus compañeros del Barça de la selección teutona".

Volviendo al pasado, Pedri recalcó que “no me arrepiento de haber ido a los Juegos de Tokio. Son decisiones que tomas, me llevé una medalla que tengo en casa con orgullo. Fue una temporada inolvidable en la élite”.

El futbolista reflexionó sobre el doblete de Eurocopa y Juegos en 2021 y cree que “lo más fácil de decir es que las lesiones fueran por el doblete, otros jugdores también tuvieron lesiones, es normal que se diga, pero es difícil decir que ‘no’ a la selección”

En cuanto a las imágenes en que bromeaba sobre el número '10' que podían llevar Lamine o Nico Williams en el Barça, Pedri aclaró que “fue un malentendido, hablábamos de un juego del FIFA”. Y de una hipotética renovación con el Barça afirmó que "ya se hablará cuando acabe la Eurocopa".

Agradecido a Xavi y Koeman

De sus técnicos en el Barça, a Pedri no le gustó cómo Xavi Hernández fue destituido: "No se merecía salir así, cómo jugador no hay nada que decir, como entrenador fue una buena persona. Le deseo todo lo mejor”.

Igualmente habló de Ronald Koeman, quien le hizo debutar y "me lo dio todo, mucha confianza y me ayudó cuando era un niño en el Barça. Le estoy muy agradecido porque gracias a él estoy aquí”.