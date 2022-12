Los cuatro cracks de Marruecos que amenazan a España

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui cuenta con un elenco de jugadores con experiencia en las grandes Ligas europeas. En su equipo solvente y con hambre de éxitos, sobresalen cuatro futbolistas que militan en la Liga francesa (Achraf), española (En-Nesyri), italiana (Amrabat) e inglesa (Ziyech).

1. Achraf Hakimi. Lateral derecho del PSG

Nació en Madrid hace 24 años y llegó a probar con la selección española en su época juvenil. "No era mi sitio, no me sentía como en casa", ha asegurado el actual carrilero del PSG, que pagó 68 millones al Inter en 2021 por el defensa formado en el Madrid, que también estuvo cedido en el Dortmund. Este lunes recibió una visita especial en el entrenamiento: la de su amigo y compañero de equipo Mbappé, con el que mantiene una excelente relación.

2. Sofyan Amrabat. Mediocentro de la Fiorentina

"Es nuestro primer atacante y nuestro primer defensor", resume el seleccionador Walid Regragui de su pivote titular, el hermano pequeño de Nordin Amrabat, exjugador del Málaga y el Leganés. "Es un muro", apuntó La Gazzetta tras secar a De Bruyne en el valioso triunfo ante Bélgica. "Tiene tres pulmones", aportó L’Équipe. A sus 26 años, el mediocentro de la Fiorentina es una de las sensaciones del torneo. El Liverpool ya ha puesto el foco en el exjugador del Brujas, Feyenoord y Utrecht.

3. Hakim Ziyech. Extremo del Chelsea

Extremo zurdo de 29 años que suele jugar por la derecha. Nació en Países Bajos y allí desarrolló su carrera hasta llegar al Ajax, la cumbre del país. Después de cuatro campañas en Amsterdam, fichó por el Chelsea, que pagó 40 millones de euros por él en 2020. Esta temporada suele ser suplente en el club inglés. Eligió jugar con Marruecos tras haber sido internacional neerlandés hasta sub-19. Participó en el Mundial de Rusia. En Catar marcó ante Canadá y suma 19 goles en 46 partidos con la absoluta.

4. Youssef En-Nesyri. Delantero del Sevilla

El nueve del Sevilla y el nueve indiscutible de su selección. El ariete, de 25 años, ha llevado a cabo su carrera profesional en España desde que el Málaga le fichara procedente de la Academia Mohamed VI de Marruecos cuando era juvenil. Del Málaga pasó al Leganés, donde jugó con Braithwaite, y al cabo de año y medio recaló en el Sevilla, en el que lleva una triste temporada (no ha marcado ni un solo tanto en la Liga). Anotó el segundo gol ante Canadá y lleva 16 tantos en 53 encuentros con Marruecos.