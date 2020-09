La pandemia por el covid-19 está acarreando una situación de lo más delicada en muchos hogares por la pérdida de empleo y las dificultades que ello entraña. Para aportar un rayo de esperanza, traemos toda una serie de ofertas de empleo en Alicante, con las que queremos ayudarte a encontrar trabajo.

ALTEA CLUB DE GOLF

Member owned golf club

Altea Club de Golf selecciona:

Club Manager para Altea

Publicado: 15/09/2020 - 16:03

A. Prime responsibility for the development and management of the Members, Golf course, Club house, Golf Academy and Pro-shop

B. Able to promote the Club externally to attract new members, increase green fee income and increase revenues from the Golf Academy and Pro-shop

C. Ability to lead and develop staff (12 employees)

Fluent in Spanish and English

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Club Manager en Altea.

Consentido Consultoría selecciona:

Asesor/a comercial AUTÓNOMO telefonía para Alicante

Publicado: 21/09/2020 - 10:52

- 9 vacantes.

- Contrato autónomo.

Te apasiona el mundo de las telecomunicaciones?

Te gustan las ventas y te motiva trabajar por objetivos?

Buscamos comerciales autónomos para la venta de productos de telefonía.

Si eres tú a quien estamos buscando, ponte en contacto con nosotros.

Zona: Alicante

*Muy interesante marco retributivo*

Requisitos:

-Apasionado por las ventas.

-Acostumbrado al trabajo por objetivos.

-Que disfrute ofreciendo nuevos servicios a clientes autónomos/empresas.

-Que le guste el mundo tecnológico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a comercial AUTONOMO telefonía en Alicante.

RIBERA SALUD

Garantizamos el acceso a un servicio de salud integrado y sabemos hacerlo de manera sostenible. En Ribera Salud apostamos por gestionar la sanidad de un modo distinto. Bienvenidos a la gestión sanitaria del siglo XXI.

RIBERA SALUD selecciona:

Facultativo/a Urgencias para Torrevieja

Publicado: 15/09/2020 - 13:35

- Jornada completa.

Ofertamos plazas de Facultativo/as para el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja.

Misión: Prestar asistencia al paciente mediante el diagnóstico y el tratamiento de las patologías que presenten, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección Médica, con el objetivo de mejorar su estado de salud con criterios de calidad y optimizando los recursos, de cara a la consecución de los objetivos establecidos por la organización.

Funciones:

- Realizar actividad asistencial propia del servicio.

- Solicitar y evaluar pruebas y exploraciones.

- Establecer tratamientos y realizar su seguimiento.

- Registrar las actuaciones en la historia clínica electrónica del paciente.

- Participar en el diseño y mejora continua de los procesos asistenciales con criterios de calidad y eficiencia.

- Realizar actividad docente e investigadora.

- Solicitar y realizar la formación necesaria para su desarrollo profesional.

- Coordinar sus actividades con las de otros profesionales de la Organización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Facultativo/a Urgencias en Torrevieja.

Facultativo/a Urgencias para Elche/Elx

Publicado: 15/09/2020 - 13:35

- Jornada completa.

Ofertamos plazas de Facultativo/as para el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario del Vinalopó.

Misión: Prestar asistencia al paciente mediante el diagnóstico y el tratamiento de las patologías que presenten, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección Médica, con el objetivo de mejorar su estado de salud con criterios de calidad y optimizando los recursos, de cara a la consecución de los objetivos establecidos por la organización.

Funciones:

- Realizar actividad asistencial propia del servicio.

- Solicitar y evaluar pruebas y exploraciones.

- Establecer tratamientos y realizar su seguimiento.

- Registrar las actuaciones en la historia clínica electrónica del paciente.

- Participar en el diseño y mejora continua de los procesos asistenciales con criterios de calidad y eficiencia.

- Realizar actividad docente e investigadora.

- Solicitar y realizar la formación necesaria para su desarrollo profesional.

- Coordinar sus actividades con las de otros profesionales de la Organización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Facultativo/a Urgencias en Elche/Elx.

FEU VERT

Feu Vert: tu coche en buenas manos.

Desde 1972, en Feu Vert hemos tenido claro que nuestra misión es facilitarte la vida realizando con garantía el mantenimiento de tu vehículo. Para ello contamos con los medios tecnológicamente más avanzados y los equipos humanos mejor preparados para garantizar un servicio de confianza y excelencia. Calidad, servicio y precio son nuestro compromiso, con el respaldo de una gran compañía con presencia Europea. Sabemos de la importancia para ti de tu vehículo y en Feu Vert estamos concienciados de ello.

Feu Vert selecciona:

Mecánico/a de automóviles COCENTAINA para Alcoy/Alcoi

Publicado: 14/09/2020 - 13:05

- Contrato de duración determinada.

Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.)

Formación profesional de Grado Medio Electromecánica o Superior Automoción Experiencia mínima de 1 año Imprescindible residencia en puesto vacante Conocimientos de mecánica, electricidad y mantenimiento del Automóvil.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de automóviles COCENTAINA en Alcoy/Alcoi.

BRANDTY

Somos una consultora de talento, marca y valores.

Nos apasiona trabajar con empresas y con personas que apuestan por el talento y por los valores que mejoran el mundo.

Creemos en un entorno donde las organizaciones son capaces de potenciar el talento de sus equipos y donde las personas encuentran el mejor espacio para crecer profesionalmente.

BRANDTY selecciona:

Consultor/a SAP para Alicante

Publicado: 16/09/2020 - 14:15

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Eres un/a auténtico experto en SAP? ¿Dominas la parte técnica y funcional de SAP?

¡Tenemos una oportunidad laboral para ti!

En Brandty, buscamos un/a Técnico/a, Experto/a o Consultor/a SAP para incorporarse al departamento TIC de una extensa empresa del sector de la construcción y promoción inmobiliaria, ubicada en Alicante.

Funciones:

-Apoyar al líder de proyecto en la implantación de SAP como ERP Corporativo.

-En la fase de implantación, supervisar, migración de ERPs, manteniendo la comunicación con la consultora tecnológica encargada de la implantación y con los distintos departamentos de la empresa.

-Formación en SAP a los desarrolladores de la empresa.

-En la fase de post implantación, soporte interno a las posibles incidencias que puedan surgir y seguimiento para asegurar la rentabilidad de la inversión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor/a SAP en Alicante.

TEMPORAL TRANSFER ETT

Nuestro Orgullo

Entre el 30% y el 40% de las personas cedidas por Temporal transfer consiguen ser contratadas de forma indefinida en la empresa donde prestaron servicios.

Estamos orgullosos de que el trabajo temporal sea una vía para las empresas y los candidat@s de encontrar un empleo estable.

Temporal transfer ETT selecciona:

Comercial - repuesto automóvil para Alicante

Publicado: 14/09/2020 - 14:06

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos perfil comercial para empresa del sector de REPUESTOS de AUTOMOCION, MAQUINARIA Y SUMINISTROS,

Las funciones del puesto:

- Gestión de la cartera de clientes existente para la zona de ELCHE.

- Frecuentes visitas comerciales para prospección, captación clientes.

- Gestión de la relación con el cliente.

- Elaboración y análisis de informes periodicos de gestión, y objetivos logrados.

- Se ofrece: Contrato temporal + conversión a indefinido

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial - repuesto automovil en Alicante.

FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Preparadores/as de pedidos PDA para Alicante

Publicado: 17/09/2020 - 11:35

- 2 vacantes.

Faster Empleo precisa, para importante empresa del sector distribución de Alicante, preparadores/as de pedidos con experiencia en PDA para incorporación inmediata.

Las funciones a realizar son:

-Preparación de pedidos con PDA.

-Comprobación de los mismos, cierre de packaging y distribución.

-Control de stock en almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Preparadores/as de pedidos PDA en Alicante.

Preparadores/as de pedidos PDA para Alicante

Publicado: 17/09/2020 - 11:35

- 6 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo precisa, para importante empresa del sector plástico de Alicante, preparadores/as de pedidos con experiencia en PDA para incorporación inmediata.

Las funciones a realizar son:

-Preparación de pedidos con PDA.

-Comprobación de los mismos, cierre de packaging y distribución.

-Control de stock en almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Preparadores/as de pedidos PDA en Alicante.

Dependiente/a de carnicería para Elche/Elx

Publicado: 15/09/2020 - 17:05

- Contrato de duración determinada.

Importante empresa del sector de alimentación, precisa un/a dependiente/a de carnicería en la zona de Elche (Alicante), para incorporarse de forma inmediata.

Funciones a realizar:

-Recepción y posterior organización tanto en cámara como en vitrinas expositoras de la materia prima.

-Mantenimiento y comprobación de la condiciones de limpieza de los útiles y puesto de trabajo. -Manipulación y despiece de las piezas.

-Atención al cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a de carnicería en Elche/Elx.

Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Auxiliar administrativo/a para Ibi, Alicante

Publicado: 18/09/2020 - 11:33

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Funciones:

- Tareas de atención al cliente.

- Recepción, gestión y tramitación de documentación.

- Facturación y cobro al cliente.

- Grabación de datos.

- Recepción telefónica.

- Área Laboral.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar administrativo/a para Ibi, Alicante.

Ayudante de camarero/a para Alicante

Publicado: 18/09/2020 - 10:00

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Se ofrece:

- Contrato de formación de 1 año, por lo que no es necesaria experiencia previa. Este contrato combina formación y trabajo efectivo.

- Jornada laboral completa, en la que el trabajador dedica parte de su tiempo a la formación y parte al trabajo efectivo.

- Formación oficial a cargo de la empresa: Certificado de Profesionalidad de la familia profesional de Hostelería y Turismo. La formación es online y se realiza a través de un campus virtual. Con esta formación el trabajador adquiere conocimientos prácticos y teóricos relacionados sobre su puesto de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de camarero/a para Alicante.

FEMPA selecciona:

Montador/a de Pérgolas/casa de madera para Crevillent

Publicado: 16/09/2020 - 14:53

- Jornada completa.

Se precisa de un Montador de Toldos/Pérgolas para la zona de Crevillente.

Funciones:

- Montaje e instalación de toldos.

Requisitos imprescindibles:

- Experiencia en el montaje de toldos de al menos 2 años.

- Experiencia en el uso de herramientas manuales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Montador/a de Pérgolas/casa de madera en Crevillent.

Especialista en metal para Castalla

Publicado: 14/09/2020 - 14:56

- Jornada completa.

Sus funciones principales serían:

-Gestión y supervisión del equipo en fábrica.

-Responsable técnico de procesos.

-Definir nuevos procesos y desarrollos de producto .

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista en metal en Castalla.

ProntoPro es una plataforma digital que permite a los profesionales como tú encontrar nuevos clientes.

Los clientes utilizan ProntoPro para buscar profesionales fiables que les puedan ayudar en sus proyectos.

Gracias a ProntoPro tienes la posibilidad de crear tu propio escaparate online.

PRONTOPRO selecciona:

Se busca urgentemente instructor de artes marciales para Alicante

Publicado: 18/09/2020 - 19:02

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

REQUISITOS DEL PERFIL:

-Especialización en un arte marcial.

-Experiencia demostrable en la enseñanza.

-Capacidad de programar el curso.

-Disciplina excelente.

-Alto nivel de habilidades interpersonales y de de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca urgentemente instructor de artes marciales en Alicante.

Se busca urgentemente Nutricionista para Alicante

Publicado: 18/09/2020 - 19:01

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

REQUISITOS DEL PERFIL:

-Master en Ciencia de los Alimentos.

-Experiencia mínima de 2 años.

-Conocimiento de las principales técnicas nutricionales.

-Buena capacidad de relación con el paciente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca urgentemente Nutricionista en Alicante.

Se busca urgentemente Psicólogo para Alicante

Publicado: 16/09/2020 - 11:07

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

REQUISITOS DEL PERFIL:

-Formación universitaria Grado o Licenciatura en Psicología.

-Experiencia de al menos un año..

-Capacidad de programación de objetivos.

-Buena capacidad de relación con el paciente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca urgentemente Psicólogo en Alicante.

