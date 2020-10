Semana grande para los autónomos de Alicante en el ecuador del mes de Octubre. Las grandes plataformas que se están instalando en la provincia demandan una gran cantidad de autónomos en un amplio abanico de sectores: construcción, jurídico, sanidad, estética, hostelería, etc. Consulta todas las ofertas de empleo en Alicante que no puedes perderte en este momento.

Además de los puestos descritos más arriba, también contamos con vacante para cubrir de pizzero, ayudante de cocina, azafatos, recambistas, programadores, monitores de robótica o guías para exposiciones, entre otras oportunidades.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Autónomos

KUIKO selecciona:

Electricista / Especialista en Electricidad en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:23

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electricista / Especialista en Electricidad en Alicante.

Manitas en Alicante / Profesional para pequeñas reparaciones en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:23

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manitas en Alicante / Profesional para pequeñas reparaciones en Alicante.

Pintores / Especialistas en pintura en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:23

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pintores / Especialistas en pintura en Alicante.

Persianista/Especialista en Persianas y Toldos en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:23

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Persianista/Especialista en Persianas y Toldos en Alicante.

Carpintero / Especialista en Carpintería en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:22

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carpintero / Especialista en Carpintería en Alicante.

Especialista en Climatización en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:22

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista en Climatización en Alicante.

Cristalería y Carpintería Metálica en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:22

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cristalería y Carpintería Metálica en Alicante.

Fontanero / Especialista en Fontanería en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:21

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fontanero / Especialista en Fontanería en Alicante.

Albañil/Electricista/Fontanero/Pintor autónomo en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:21

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil/Electricista/Fontanero/Pintor autónomo en Alicante.

Cristalería y Carpintería Metálica en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:21

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cristalería y Carpintería Metálica en Alicante.

Cerrajero / Especialista en cerrajería en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:20

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cerrajero / Especialista en cerrajería en Alicante.

Albañil especialista en reformas en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:20

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil especialista en reformas en Alicante.

Empresas Multiservicios en Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:20

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresas Multiservicios en Alicante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PRONTOPRO selecciona:

Esteticista para Alicante

Publicado: 08/10/2020 - 17:50

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca esteticista en Alicante.

Veterinario para Alicante

Publicado: 08/10/2020 - 17:44

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Veterinario en Alicante.

Dermatólogo para Alicante

Publicado: 08/10/2020 - 17:41

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Dermatólogo en Alicante.

Instructor/a de natación para Alicante

Publicado: 08/10/2020 - 17:39

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca instructor/a de natación en Alicante.

Empresa de Catering para Alicante

Publicado: 08/10/2020 - 17:32

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Empresa de Catering en Alicante.

Dentista para Alicante

Publicado: 08/10/2020 - 17:26

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Dentista en Alicante.

Agencia de Modelos para Alicante

Publicado: 07/10/2020 - 15:44

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Agencia de Modelos en Alicante.

Abogado para Alicante

Publicado: 07/10/2020 - 14:19

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Abogado en Alicante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

IAD España selecciona:

Gerente inmobiliario para Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 17:41

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gerente inmobiliario en Alicante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Consentido Consultoría selecciona:

Asesor/a comercial para tienda telecos para Villena

Publicado: 09/10/2020 - 09:16

- 6 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 1.200€ - 1.800€ Bruto/mes

Buscamos comercial para tienda de telefonía para la zona de Villena

Si te gustan los retos y las ventas, este es tu sitio.

-Formación continua tanto en producto como en técnicas de venta a cargo de la empresa, así como posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional.

-Excelente ambiente de trabajo dentro de un equipo joven.

Requisitos mínimos

-Experiencia en venta de servicios de telefonía

-Que tengas una gran orientación al cliente y las ventas.

-Que seas una persona orientada a resultados.

-Que disfrutes con el trabajo en equipo.

-Que seas capaz de adaptarte a los cambios y tengas iniciativa.

-Que cuentes con conocimientos de las nuevas tecnologías en el sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a comercial para tienda telecos en Villena.

Asesor/a comercial AUTÓNOMO telefonía para Alicante

Publicado: 09/10/2020 - 09:16

- 9 vacantes.

- Contrato autónomo.

Te apasiona el mundo de las telecomunicaciones?

Te gustan las ventas y te motiva trabajar por objetivos?

Buscamos comerciales autónomos para la venta de productos de telefonía.

Si eres tú a quien estamos buscando, ponte en contacto con nosotros.

Zona: Alicante

*Muy interesante marco retributivo*

Apasionado por las ventas

Acostumbrado al trabajo por objetivos

Que disfrute ofreciendo nuevos servicios a clientes autónomos/empresas

Que le guste el mundo tecnológico

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a comercial AUTONOMO telefonía en Alicante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras profesiones y oficios

ALTEA CLUB DE GOLF

Altea Club de Golf selecciona:

Club Manager para Altea

Publicado: 06/10/2020 - 16:56

A. Prime responsibility for the development and management of the Members, Golf course, Club house, Golf Academy and Pro-shop

B. Able to promote the Club externally to attract new members, increase green fee income and increase revenues from the Golf Academy and Pro-shop

C. Ability to lead and develop staff (12 employees)

Fluent in Spanish and English

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Club Manager en Altea.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CLINICA DENTAL selecciona:

HIGIENISTA DENTAL para Elche/Elx

Publicado: 06/10/2020 - 16:57

- Contrato a tiempo parcial.

Mujer entre 35 y 45 años con residencia en Elche. Trabajo a tiempo parcial en secretaría y gabinetes de Clínica Dental. Título de Higienista Dental, experiencia previa y referencias. Conocimientos de inglés oral y escrito y manejo de ordenador y archivos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de HIGIENISTA DENTAL en Elche/Elx.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

BRANDTY selecciona:

Comercial de exportación para Alicante

Publicado: 08/10/2020 - 14:15

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Sabias que hay empresas que apustan por los planes de carrera y garantias en tú salud? ¿Te gustaria formar parte de un equipo comercial fresco y dinamico? ¡A qué esperas!

En brandty estamos buscando candidato/a para una Empresa del sector industrial de prestigio nacional e internacional, busca cubrir un puesto de Comercial de Exportación para Alicante.

Buscamos una persona analítica y polivalente con dotes comerciales para reforzar el departamento de trading.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial de exportación en Alicante.

Técnico Comercial para empresa Industrial con Inglés (C1) para Alicante

Publicado: 08/10/2020 - 11:15

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

En Brandty estamos buscando un Comercial con idioma inglés para empresa líder en la fabricación de herramientas y productos químicos, en Alicante.

La misión de este/a Comercial será gestionar la cartera de clientes, siendo responsable de su gestión y fidelización, así como de la captación de nuevas cuentas internacionales.

Las FUNCIONES son:

- En dependencia de su Responsable Comercial, se encargará de forma autónoma de la cartera de clientes de su Área Comercial.

- Gestionar y fidelizar su cartera de clientes, así como de la captación de nuevas cuentas.

- Garantizar la resolución de todas las incidencias de sus clientes, garantizando la mejor experiencia de venta posible.

- Reportar un informe diario a su Responsable Comercial para un seguimiento óptimo y Kpis de sus clientes asignados.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Comercial para empresa Industrial con Inglés (C1) en Alicante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MagmaCultura selecciona:

Guía para Exposición Temporal en Elche para Elche/Elx

Publicado: 09/10/2020 - 09:35

- 2 vacantes.

Precisamos incorporar 2 personas responsables de la atención a los visitantes y de las visitas guiadas en una exposición temporal que estará en la ciudad de Elche des del 11/11/2020 al 09/12/2020.

Las personas que se incorporen, se encargarán de:

- Visitas guiadas a la exposición.

- Redacción de informes.

- Control de incidencias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Guía para Exposición Temporal en Elche en Elche/Elx.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

FASTER selecciona:

Monitores/as extraescolares robótica para Jávea/Xàbia

Publicado: 05/10/2020 - 16:05

- Contrato de duración determinada.

¿Eres estudiante de Grado? ¿Estás preparándote una oposición? ¿Quieres adquirir experiencia profesional durante éste curso académico? ¡Tenemos una oferta perfecta para ti!.

En Faster Empleo ETT buscamos estudiantes con ganas de iniciar su actividad laboral, para un proyecto de actividades extraescolares de robótica. Precisamos de personas con gran orientación a la educación y a la tecnología, en la comarca de Marina Alta con disponibilidad horaria para trabajar de tardes. Los cursos a impartir estarán relacionados con robótica educativa, minecraft, drone educativo, programación de videojuegos e impresión 3D. Cada uno adaptado a grupos con edades comprendidas de 3 años a 14 años.

Promotores/as venta de boletos ONG para Alicante

Publicado: 05/10/2020 - 16:05

En Faster Empleo seleccionamos Promotores/as para la venta de boletos de una importante ONG de nivel internacional. El motivo de esta campaña es la recaudación de fondos para ayudar a los que más lo necesitan y, además, poder ofrecer la oportunidad a las personas que compren estos boletos de ganar un sorteo. ¡Así todos ganamos y contribuimos!.

No es necesaria experiencia previa, pero sí tener una gran motivación y orientación en atención al cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotores/as venta de boletos ONG en Alicante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPO NS selecciona:

Analista programador Java/Rest Services/ Microservices / Devops (Docker, Kubernetes, Jenkins) para Alicante

Publicado: 07/10/2020 - 10:00

- Jornada completa.

- Salario 24.000€ - 330.000€ Bruto/año

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista programador Java/Rest Services/ Microservices / Devops (Docker, Kubernetes, Jenkins) en Alicante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Ayudante de cocinero/a Italiana para Alicante

Publicado: 08/10/2020 - 12:12

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de cocinero/a Italiana para Alicante.

Ayudante de pizzero para San Vicent del Raspeig para Sant Vicent del Raspeig

Publicado: 06/10/2020 - 17:12

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de pizzero para San Vicent del Raspeig en Sant Vicent del Raspeig.

Ayudante camarero/a San Vicent del Raspeig para Sant Vicent del Raspeig

Publicado: 06/10/2020 - 16:53

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante camarero/a San Vicent del Raspeig en Sant Vicent del Raspeig.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

FEMPA selecciona:

RECAMBISTA PARA UN TALLER OFICIAL para Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 14:51

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RECAMBISTA PARA UN TALLER OFICIAL en Alicante.

¿QUIERES FORMAR PARTE DE LOS NUEVOS PROFESIONALES DEL METAL? para Alicante

Publicado: 06/10/2020 - 09:20

Muchas vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ¿QUIERES FORMAR PARTE DE LOS NUEVOS PROFESIONALES DEL METAL? en Alicante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MINAE selecciona:

Azafat@ para stand ZONA ONIL-COCENTAINA para Alcoy/Alcoi

Publicado: 05/10/2020 - 18:56

- 2 vacantes.

- Contrato a tiempo parcial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Azafat@ para stand ZONA ONIL-COCENTAINA en Alcoy/Alcoi.

AZAFATO/A NOVELDA MONFORTE ASPE MONOVAR

Publicado: 05/10/2020 - 18:46

- 2 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AZAFATO/A NOVELDA MONFORTE ASPE MONOVAR.

Azafat@ para stand Benissa

Publicado: 05/10/2020 - 17:53

- 2 vacantes.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Azafat@ para stand Benissa.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí MÁS OFERTAS DE EMPLEO EN ALICANTE.