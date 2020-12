Salvar la Navidad en la salud y en el trabajo. Las nuevas medidas tomadas por el Consell apuntan a un respiro para muchos comercios y negocios de cara la próximas fiestas. Por ello, te facilitamos las últimas ofertas de empleo en Alicante, algunas de ellas con incorporación inmediata.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

Autónomos

Asesor/a inmobiliario (con o sin experiencia) para Alicante

- 10 vacantes.

Buscamos agentes comerciales inmobiliarios para ALICANTE.

En iad España (filial del grupo iad Internacional), estamos buscando emprendedores inmobiliarios, profesionales autónomos con ganas de crear su propia agencia inmobiliaria digital.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a inmobiliario (con o sin experiencia) en Alicante.

Calidad

Ayudante técnico de laboratorio para Alicante

Publicado: 04/12/2020 - 18:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo precisa, para importante empresa del sector de alimentación, de la zona de Alicante, un/a ayudante técnico de laboratorio.

Las funciones a realizar serán:

-Toma de muestras, análisis físico-químicos, microbiológico y organoléptico.

-Control de calidad de materias primas y producto terminado.

-Gestión de informes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante técnico de laboratorio en Alicante.

Comercios y dependientes

Dependiente/ Dependienta supermercado de Ondara

Publicado: 09/12/2020 - 08:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 12.000€ - 13.000€ Bruto/año

Deseamos incorporar en Ondara, un dependiente/dependienta del 12 al 24 de diciembre, de lunes a domingos de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 para , asesoramiento y venta en supermercado de ONDARA.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/ Dependienta supermercado de Ondara.

Informáticos, ingenieros y técnicos

Windows Engineer / Middleware /DevOps para Alicante

Publicado: 05/12/2020 - 02:06

You will be responsible for maintenance of the operating systems on all Corporate servers, end user support, monitoring system usage and performance, patching, management of backup and recovery of the operating system and third-party applications, file-system management, process automation, server installation/configuration, and third-party application support including installations and configurations.

Coordinate, test, and implement all enhancements or new releases of the Operating Systems and business critical software.

Monitor, analyze, and evaluate system utilization to ensure the appropriate and efficient use of applications and system resources.

Interface with business users and stakeholders to determine needs.

Provide technical support for internal Server environment and associated applications.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Windows Engineer / Middleware /DevOps en Alicante.

______________________________________________

System Administrator - Alicante, Madrid o Vigo

- Salario 35.000€ - 40.000€ Bruto/año

-Provide operational and technical support.

-Contribute to the IT infrastructure design and leading in server implementations.

-Contribute in the technical support of the Centene server environment and the applications residing on these servers · Audit system resources and take action as deemed necessary by the Senior/Lead Systems Engineer's.

-Prepare and document standard operating procedures and protocols

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de System Administrator - Alicante, Madrid o Vigo.

Otras profesiones y oficios

Urdidor/a para Villena

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/año

En IMAN Temporing buscan para una empresa ubicada por la zona de Villena un/a urdidor/a para desempeñar las siguientes tareas:

-Manejo de máquina de urdir.

-Manejo de retorcedoras de hilo.

-Control y resolución de incidencias.

-Verificación de calidad y del producto acabado de fabricar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Urdidor/a en Villena.

______________________________________________

Operario/a de Fábrica para Alicante

- 5 vacantes.

- Jornada intensiva - indiferente.

Iman Temporing ETT precisa personal para cubrir un puesto vacante de operario/a de producción para importante empresa de Alicante del sector del plástico.

Las funciones principales, serán, entre otras:

-Retirada del producto de la máquina.

-Control de calidad.

-Montaje del producto.

-Etiquetado, embolsado y paletizado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de Fábrica en Alicante.

______________________________________________

Operario/a sector plástico para Ibi

- 5 vacantes.

Desde nuestra oficina de Alicante, seleccionamos un/a Operario/a de producción para importante empresa del sector del plástico, ubicada en Ibi.

Tus funciones serán las siguientes:

-Retirada del producto de la máquina.

-Control de calidad.

-Montaje

-Etiquetado, embolsado y paletizado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a sector plástico en Ibi.

______________________________________________

Técnico/a de Montaje y Mantenimiento de Ascensores para Elche/Elx

Publicado: 09/12/2020 - 11:15

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

En Brandty buscan un/a Técnico/a de montaje y mantenimiento de ascensores que se encargue de la instalación de la cabina, comprobar su funcionamiento, verificar el protocolo de seguridad y calidad establecidas, revisiones periódicas y soluciones técnicas, para una empresa líder en el servicio de ascensores y elevadores, en Elche (Alicante).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Montaje y Mantenimiento de Ascensores en Elche/Elx.

______________________________________________

Operario OFICIAL GRUA (puente) para Novelda

Publicado: 04/12/2020 - 18:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Contratamos GRUISTA con experiencia en FÁBRICA de mármoles y piedras para el puesto de OFICIAL (tablas y paquetes t.)

Valorable:

-Manejo y control de carretilla elevadora "torito".

-Experiencia en pulidora de tabla y/o reforzadora tabla.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario OFICIAL GRUA (puente) en Novelda.

______________________________________________

Electromecánico/a líneas de producción para Alicante

Publicado: 07/12/2020 - 16:35

- Contrato indefinido.

Importante empresa del sector consumo, ubicada en la zona de Alicante, precisa ampliar su equipo de electromecánicos/as para sus líneas de producción, con posibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico/a líneas de producción en Alicante.

Sanitarios

Enfermero/a Diálisis para Sant Joan d'Alacant

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Buscamos enfermero/a de diálisis para nuestro centro Nefrosol Salud.

Misión: Atender al paciente en tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal, ofreciendo los cuidados integrales necesarios con el objetivo de satisfacer sus necesidades de salud, mejorar su calidad de vida en el proceso de su enfermedad, garantizar los estándares de calidad y la satisfacción del paciente y su familia con la asistencia sanitaria recibida, siguiendo las directrices marcadas por la gerencia del centro.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermero/a Diálisis en Sant Joan d'Alacant.