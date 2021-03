Los autónomos de Alicante pueden estar de enhorabuena, gracias a las ofertas de empleo que les traen plataformas como PRONTOPRO y KUIKO. Consigue aumentar tu cartera de clientes, gracias a las oportunidades laborales que destacamos a continuación. Además, las ofertas de empleo en Alicante de esta semana suponen también un halo de optimismo para muchos otros profesionales, los cuales pueden encontrar trabajo en las siguientes líneas.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

Administración y Finanzas

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Administrativo/a comercial exportaciones para Alicante

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alicante, seleccionamos un/a administrativo/a comercial de exportaciones para importante empresa ubicada en la zona de Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a comercial exportaciones en Alicante.

Ingenieros y técnicos

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Ingeniero/a Mecánico para Onil

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alicante, seleccionamos un/a ingeniero/a mecánico para importante empresa ubicada en la zona de Onil.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Mecánico en Onil.

Técnico/a de Calidad para Castalla

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alcoy, seleccionamos un/a Técnico/a de Calidad para una empresa ubicada en Castalla.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Calidad en Castalla.

Autónomos

PRONTOPRO SELECCIONA:

Buscamos traductores al inglés para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos traducciones al inglés en Alicante.

Buscamos fotógrafo para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos fotógrafo en Alicante.

Buscamos negocio de pastelería para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos pastelería en Alicante.

Buscamos dentista para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos dentista en Alicante.

Buscamos naturópata para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos naturópata en Alicante.

Buscamos instructor de artes marciales para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos instructor de artes marciales en Alicante.

Buscamos masajista para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos masajista en Alicante.

Buscamos psicólogo para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos psicólogo en Alicante.

Buscamos abogado para Alicante

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos abogado en Alicante.

Buscamos nutricionista para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos nutricionista en Alicante.

Buscamos diseñador web para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos diseñador web en Alicante.

SIGUE CONSULTANDO AQUÍ TODAS LAS OFERTAS DE EMPLEO DE PRONTOPRO EN ALICANTE.

KUIKO SELECCIONA:

Albañil/Electricista/Fontanero/Pintor autónomo en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos profesionales AUTÓNOMOS o EMPRESAS especializados en ALBAÑILERÍA/ELECTRICIDAD/FONTANERÍA/PINTURA que den servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y empresas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil/Electricista/Fontanero/Pintor autónomo en Alicante.

Cristalería y Carpintería Metálica en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos profesionales AUTÓNOMOS especializados en CRISTALERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA para dar servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y negocios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cristalería y Carpintería Metálica en Alicante.

Cerrajero / Especialista en cerrajería en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos profesionales AUTÓNOMOS especializados en CERRAJERÍA para dar servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y negocios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cerrajero / Especialista en cerrajería en Alicante.

Albañil especialista en reformas en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil especialista en reformas en Alicante.

Fontanero / Especialista en Fontanería en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos profesionales autónomos o empresas especializados en fontanería para que den servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y empresas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fontanero / Especialista en Fontanería en Alicante.

Especialista en Climatización en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos profesionales AUTÓNOMOS especializados en CLIMATIZACIÓN para atender las solicitudes que cada día nos hacen particulares y negocios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista en Climatización en Alicante.

Pintores / Especialistas en pintura en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pintores / Especialistas en pintura en Alicante.

Manitas en Alicante / Profesional para pequeñas reparaciones en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos profesionales AUTÓNOMOS o EMPRESAS especializados en PEQUEÑAS REPARACIONES para atender las solicitudes que cada día nos hacen particulares y empresas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manitas en Alicante / Profesional para pequeñas reparaciones en Alicante.

SIGUE CONSULTANDO AQUÍ TODAS LAS OFERTAS DE EMPLEO DE KUIKO EN ALICANTE.

Compras, ventas y telemarketing

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Vendedor/a especialista en Carpintería La Zenia Campaña de Verano para Orihuela

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Carpintería La Zenia Campaña de Verano en Orihuela.

Vendedor/a especialista en Decoración La Zenia Campaña de Verano para Orihuela

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Decoración La Zenia Campaña de Verano en Orihuela.

Vendedor/a especialista en Decoración Torrevieja Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Decoración Torrevieja Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Piscinas La Zenia Campaña de Verano para Orihuela

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Piscinas La Zenia Campaña de Verano en Orihuela.

Reponedor/a Cocentaina Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/a Cocentaina Campaña de Verano.

Ingenieros y técnicos

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Ingeniero/a I+D Mecatrónico para Alicante.

Reportando a la Dirección de I+D, la persona seleccionada como Ingeniero/a I+D Mecatrónico se responsabilizará de generar soluciones creativas e innovadoras así como de la mejora continua de productos y sistemas de automatización, identificación e integración soluciones innovadoras.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a I+D Mecatrónico en Alicante.

Directivos

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Iberia Director (Seeds) para Alicante.

Funciones:

Establecer el plan de acción estratégico de la filial, los objetivos cuantitativos y cualitativos del equipo y seguir las realizaciones.

Desarrollar el volumen de negocios y aumentar las cuotas de mercado asegurando la coordinación del equipo de ventas y desarrollo.

Prospectar, seguir y fidelizar a los clientes, elegir los canales de distribución, definir las condiciones de venta y de precio.

Gestionar y garantizar la cadena de suministro de semillas, gestionar las existencias y los riesgos de crédito.

Establecer el presupuesto de ventas y de pérdidas y ganancias de la filial.

Gestionar, motivar y dirigir los equipos administrativos y de desarrollo de ventas (unas 25 - 50 personas).

Dirigir y apoyar la gestión del cambio para desarrollar la excelencia operativa dentro del perímetro.

Implementar nuevas herramientas comerciales cuando sea necesario.

Gestionar la filial desde una perspectiva operativa, financiera y administrativa, garantizando la implantación de nuevos procedimientos de acuerdo con la política de la empresa.

Interactuar con varios departamentos según sea necesario (marketing, finanzas, etc.) y participar en proyectos a nivel de la empresa.

Supervisar la actividad regular de informes comerciales y financieros de la filial;

Gestionar la comunicación interna y externa de la filial en coordinación con la Unidad de Europa.

Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones legales y de seguridad; esto también incluye la responsabilidad de los centros de investigación ubicados en España.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Iberia Director (Seeds) en Alicante.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO RIBERA SALUD SELECCIONA:

DevOps Engineer para Elche/Elx

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

FutuRS is the technological company of the Ribera Salud Group and part of the Centene Corporation Group. FutuRS is a new concept of healthcare in which we fuse clinical vision and technology to give an optimal and integral response to people's needs. Results in health and technology without losing sight of the human character of both our patients and the professionals who are part of FutuRS.

The application we are developing is based on Micro Front-end architecture, Microservice API architecture and Human Centered Design (HCD).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DevOps Engineer en Elche/Elx.

Administrador de sistemas Microsoft para Elche/Elx

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

FutuRS, empresa de servicios IT perteneciente al Grupo Ribera Salud y Centene Corporation está experimentando un crecimiento sólido en el sector sanitario. Por ello, buscamos incorporar un Administrador de Sistemas Microsoft a nuestro equipo con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a los diferentes centros sanitarios del Grupo Ribera Salud.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador de sistemas Microsoft en Elche/Elx.

.NET Developer para Elche/Elx

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

FutuRS, empresa de servicios IT perteneciente al Grupo Ribera Salud y Centene Corporation, está experimentando un crecimiento sólido en el sector sanitario. Por ello buscamos incorporar un .NET Developer a nuestro equipo para poder desarrollar las mejores soluciones para los diferentes centros sanitarios del Grupo Ribera Salud.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de .NET Developer en Elche/Elx.

Otros oficios y profesiones

TEMPORAL TRANSFER SELECCIONA:

Fábrica de mármol OFICIAL CORTABLOQUES para Romana (la)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de fábrica de mármol OFICIAL CORTABLOQUES en Romana (la).

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN ALICANTE.