Si cuentas con experiencia en la rama comercial, este puede ser tu momento para encontrar ese trabajo que estás buscando. Las ofertas de empleo en Alicante, que destacamos en las siguientes líneas, suponen diversas y variadas oportunidades para los profesionales del área comercial. Encuentra aquí mismo el puesto que mejor se ajuste a tu experiencia y formación y empieza a trabajar lo antes posible.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Director/a comercial para Ondara

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alicante, seleccionamos un/a director/a comercial para importante empresa de calderería ubicada la zona de Ondara. Se requieren buenos conocimientos en calderería, procesos de soldadura y materiales como el acero inoxidable.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a comercial en Ondara.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Asesor/a de Proyecto para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a de Proyecto en Alicante.

Jefe/a de Sección para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Sección en Alicante.

Reponedor/a Elche Campaña de Verano para Elche/Elx

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/a Elche Campaña de Verano en Elche/Elx.

Vendedor/a especialista en Cerámica Elche Campaña de Verano para Elche/Elx

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Cerámica Elche Campaña de Verano en Elche/Elx.

Cajero/a Torrevieja Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cajero/a Torrevieja Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Obras y Construcción Finestrat Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Obras y Construcción Finestrat Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Climatización Ondara Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Climatización Ondara Campaña de Verano.

MINAE SELECCIONA:

REPRESENTANTE ESPECIALISTA EN PYMES para Petrer

- 2 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de REPRESENTANTE ESPECIALISTA EN PYMES en Petrer.

AZAFATO/A CARREFOUR ELCHE para Elche/Elx

- 2 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AZAFATO/A CARREFOUR ELCHE en Elche/Elx.

AZAFATO/A CARREFOUR TORREVIEJA

- 2 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AZAFATO/A CARREFOUR TORREVIEJA.

AZAFATO/A CARREFOUR PETRER

- 2 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AZAFATO/A CARREFOUR PETRER.

Otros oficios y profesiones

GRUPO IMAN SELECCIONA:

ELECTROMECÁNICO/A para Banyeres de Mariola

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alcoy, seleccionamos un/a electromecánico/a para importante empresa del sector plástico, ubicada en Banyeres de Mariola.

Tus funciones serán la instalación eléctrica de maquinaria industrial y el montaje mecánico auxiliar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ELECTROMECÁNICO/A en Banyeres de Mariola.

Técnico/a de mantenimiento para Sant Vicent del Raspeig

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de mantenimiento en Sant Vicent del Raspeig.

Electromecánico de plotters para Sant Vicent del Raspeig

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico de plotters en Sant Vicent del Raspeig.

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Recepcionista Taller R1Gama Camiones Alicante

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona personal recepcionista de taller, para empresa perteneciente al sector de la venta y reparación de vehículos industriales de la marca R1 Gama.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista Taller R1Gama Camiones Alicante.

IDEA INGENIERIA SELECCIONA:

TÉCNICO PARA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ELÉCTRICOS para Elche/Elx

- Jornada completa.

Necesitamos incorporar un Técnico para tramitación de expedientes eléctricos de baja y media tensión, con al menos 1 año de experiencia, para trabajar en nuestras oficinas de Elche.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO PARA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ELÉCTRICOS en Elche/Elx.

TEMPORAL TRANSFER SELECCIONA:

ENCARGADO/A para FCA. DE MÁRMOLES Y PIEDRAS para Novelda

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENCARGADO/A para FCA. DE MÁRMOLES Y PIEDRAS en Novelda.

PERSONAL CANTERA Pinoso y/o Jumilla para Pinós (el)/Pinoso

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PERSONAL CANTERA Pinoso y/o Jumilla en Pinós (el)/Pinoso.

SELHOME SELECCIONA:

Cuidado de mascotas para Alicante

- 2 vacantes.

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada parcial - mañana.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidado de mascotas en Alicante.

FEMPA SELECCIONA:

MONTADOR DE ELEVADORES para Elche/Elx

- 2 vacantes.

- Jornada intensiva - mañana.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MONTADOR DE ELEVADORES en Elche/Elx.

INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B O MÁS para Alicante

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B O MÁS en Alicante.

IDEADE CREATIVOS SELECCIONA:

DISEÑADOR/A DE INTERIORES para Pinós (el)/Pinoso

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DISEÑADOR/A DE INTERIORES en Pinós (el)/Pinoso.

Recursos Humanos

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Director RRHH para Alicante.

Funciones:

- Definir, implementar y liderar las políticas y procesos de Recursos Humanos de la Compañía.

- Apoyar en todos los asuntos relacionados con Recursos Humanos a las personas que forman la organización (100 personas aproximadamente), alineándolas con los valores y metas de la empresa.

- Tratar directamente con comité de empresa.

- Tratar con empresas externas como ETT o consultoras.

- Gestionar el presupuesto de personal y definir la política salarial variable.

- Definir e implementar el proceso de evaluación del desempeño y retención del talento.

- Preparar y gestionar el plan de formación anual.

- Supervisar la contratación, nóminas y seguridad social.

- Ayudar el área de seguridad y salud laboral (PRL) en cuestiones de su competencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director RRHH en Alicante.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO RIBERA SALUD SELECCIONA:

Software QA Engineer para Elche/Elx.

FutuRS is the technology company of the Ribera Salud Group and part of Centene Corporation. FutuRS is a new concept of healthcare in which we fuse clinical vision and technology to give an optimal and integral response to people´s needs. Results in health and technology without losing sight of the human character of both our patients and the professionals who are part of FutuRS.

We look for candidates that have a high learning capacity, that assume the technological challenges that are proposed, in a collaborative and motivating work environment.

We are looking for a QA Engineer to join our team of professionals.

Functions:

- Ability to conceptualize complex requirements, think logically and creatively, work on tasks simultaneously, and be very detail oriented.

- Test cases creation and automation.

- Guarantee the quality of the code developed with user stories validation (functional and regression testing).

- Load and performance testing.

- Technical interaction with team members to align efforts, ensure the right functionality of the application, and solve any problems.

- Participate in Agile process: backlog grooming, daily scrum, sprint planning, and review, retrospective.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Software QA Engineer en Elche/Elx.

Java Developer para Elche/Elx

Functions:

- Develop tasks to solve business challenges, based on specifications using programming languages and development tools.

- Technical interaction with team members to align efforts, ensure the right functionality of the application, and solve any problems.

- Guarantee the quality of the code developed

- Run testing procedures on the developed code

- Contribute to the processes of continuous improvement in development

- Participate in Agile process: backlog grooming, daily scrum, sprint planning, and review, retrospective.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Java Developer en Elche/Elx.

Sanidad

GRUPO RIBERA SALUD SELECCIONA:

Facultativo/a Especialista en Nefrología H.U.T. para Torrevieja

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en Nefrología para el Hospital Universitario de Torrevieja.

Funciones:

- Realizar actividad asistencial del Servicio de Nefrología (CCEE, Atención Continuada y Hospitalización).

- Realizar y evaluar pruebas y exploraciones al paciente que estemos tratando.

- Establecer tratamientos y realizar el seguimiento del paciente.

- Atender y responder a las interconsultas realizadas por los profesionales de otras especialidades.

- Registrar las actuaciones en la historia clínica electrónica del paciente.

- Participar en el diseño y mejora continua de los procesos asistenciales con criterios de calidad y eficiencia.

- Realizar actividad docente e investigadora del Servicio de Nefrología.

- Solicitar y realizar la formación necesaria para su desarrollo profesional.

- Coordinar sus actividades con las de otros profesionales de la Organización

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Facultativo/a Especialista en Nefrología H.U.T. en Torrevieja.

UMIVALE SELECCIONA:

Médico asistencial para Elche/Elx

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico asistencial en Elche/Elx.

Administración y Finanzas

BRANDTY SELECCIONA:

Técnico/a Contable para Elche/Elx

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - indiferente.

En Brandty, seleccionamos un/a Administrativo/a Contable que se encargue de las gestiones contables y fiscales de forma interna, además de colaborar con la asesoría externa, para una consolidada empresa tecnológica, dedicada a la venta de servicios tecnológicos y equipamiento informático, en Elche.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Contable en Elche/Elx.

Administrativo/a Comercial para Elche/Elx

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - indiferente.

Buscamos un/a Administrativo/a Comercial para una empresa dedicada al mundo del espectáculo en Elche, para realizar tareas tanto el campo administrativo como en el área comercial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Comercial en Elche/Elx.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN ALICANTE.