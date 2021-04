Las ofertas de empleo en Alicante, que destacamos este lunes, son la mejor manera de empezar la semana con optimismo. En las siguientes líneas encontrarás variadas oportunidades laborales, listas para que te inscribas en ellas. Por ejemplo, desde Vitaldent buscan personal para sus clínicas en la provincia. Además, se reclaman también diversos perfiles de profesionales autónomos para prestar sus servicios y ampliar así su cartera de clientes. Estas son solo algunas muestras de las decenas de puestos vacantes que ponemos aquí mismo al alcance de tu mano.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Autónomos

PRONTOPRO SELECCIONA:

Cuidador de Perros/Gatos para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidador de Perros/Gatos en Alicante.

Podólogo para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Podólogo en Alicante.

Instructor de fitness para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de fitness en Alicante.

Instructor de equitación para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de equitación en Alicante.

Instructor de yoga para Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de yoga en Alicante.

KUIKO SELECCIONA:

Cerrajero/a Especialista en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cerrajero / Especialista en cerrajería en Alicante.

Profesionales en cristalería y carpintería metálica en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cristalería y Carpintería Metálica en Alicante.

Albañil especialista en reformas en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil especialista en reformas en Alicante.

Empresas Multiservicios en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresas Multiservicios en Alicante.

Albañil/Electricista/Fontanero/Pintor en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil/Electricista/Fontanero/Pintor autónomo en Alicante.

Fontanero en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fontanero / Especialista en Fontanería en Alicante.

Especialista en Climatización en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista en Climatización en Alicante.

Especialista en Persianas y Toldos en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Persianista/Especialista en Persianas y Toldos en Alicante.

Manitas en Alicante / Profesional para pequeñas reparaciones en Alicante

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manitas en Alicante / Profesional para pequeñas reparaciones en Alicante.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Business Analyst para Alicante

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alicante, seleccionamos un/a Business Analyst para importante empresa ubicada en Alicante. Se requieren buenos conocimientos y experiencia en tratamiento de datos y manejo de SAP ECC 6.0.

Las funciones principales del puesto de trabajo son:

- Análisis y tratamiento de datos.

- Detectar las oportunidades de negocio.

- Desarrollar relaciones con los diferentes departamentos de la empresa para detectar necesidades.

- Diseñar soluciones comerciales.

- Asesoramiento en procesos de optimización.

- Definición de especificaciones técnicas para el equipo de desarrollo.

- Coordinación de pruebas y gestión de pruebas para cambios productivos.

- Proporcionar capacitación para usuarios clave y usuarios finales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Business Analyst en Alicante.

GRUPO OESIA SELECCIONA:

Programadores/as analistas Java para Alicante

- 6 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

En Grupo Oesia estamos seleccionando perfiles desde Programadores hasta Analistas funcionales con experiencia en Java orientados al backend

Formarás parte de un gran equipo de expertos que te ayudaran a seguir creciendo profesionalmente en un proyecto de desarrollo, puntero a nivel tecnológico y en pleno crecimiento.

Funciones:

- Tareas de análisis y desarrollo de aplicaciones Java.

- Desarrollo del plan de pruebas.

- Implantación y despliegue de software.

Tecnologías: Java, spring Boot, Eclipse, Azure, AWS, Spring, Hibernate, Sonar, Maven, GIT

Además, en Grupo Oesía podrás:

- Participar en interesantes proyectos tecnológicos

- Desarrollar una carrera profesional acorde a tus expectativas

- Beneficiarte de un plan de formación que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades

- Optimizar tus ingresos a través de nuestro Plan de Retribución Flexible

- Formar parte de una empresa responsable y comprometida con la igualdad de oportunidades

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programadores / analistas Java en Alicante.

Logística

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Repartidor/a con carnet C y manejo de carretillas elevadoras para Ibi

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Alcoy, seleccionamos un/a repartidor/a para una empresa del sector transporte, ubicada en Ibi.

Las funciones principales, serán, entre otras:

- Reparto de mercancía por la zona.

- Control de stock.

- Carga y descarga de mercancía.

- Manejo carretillas elevadoras.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a con carnet C y manejo de carretillas elevadoras en Ibi.

Compras, ventas y telemarketing

SPRING SELECCIONA:

Especialista en Sistemática Comercial para Alicante.

El/la Responsable de Sistemática Comercial deberá liderar la definición de la sistemática comercial que debe seguir la red de oficinas, así como asegurarse de la correcta implantación, con el objetivo de garantizar que toda la red trabaje siguiendo la misma metodología comercial, y del mismo modo ayude a la consecución recurrente de los objetivos de negocio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista en Sistemática Comercial en Alicante.

Director/a de Marketing y Sistemática para Alicante

¿Tienes experiencia de responsabilidad en entidades financieras? ¿Has trabajado como Manager? ¿Quieres unirte a una entidad financiera estable y con proyecto de futuro?. Importante entidad financiera está buscando un puesto de Director/a de Marketing para sus oficinas centrales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a de Marketing y Sistemática en Alicante.

FUNDACIÓN ADECCO SELECCIONA:

Programa Capacitación Dependiente/a Moda Deportiva en Elche para Elche/Elx.

Empresa multinacional líder en el sector deportivo, especializada en calzado y complementos deportivos, con más de 100 tiendas a nivel nacional, y más de 2000 personas empleados/as repartidas en todo el territorio nacional, busca a 1 persona para llevar a cabo un proyecto de Capacitación Profesional que consistirá en la realización de prácticas en uno de sus establecimientos ubicado en Elche.

Las personas seleccionadas podrán adquirir experiencia, pasando por las diferentes secciones de la tienda, realizando diferentes tareas relativas a la atención al cliente, así como asegurar la correcta imagen del establecimiento.

Personas con discapacidad: Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programa Capacitación Dependiente/a Moda Deportiva en Elche en Elche/Elx.

Cajero/a-Reponedor/a en Torrevieja.

Funciones:

- Acoger y atender al cliente.

- Dar información acerca de los productos y servicios.

- Orientar al cliente sobre las secciones del establecimiento.

- Recepción, colocación y reposición del producto.

- Venta de producto directamente al cliente.

- Gestión de caja.

- Mantenimiento de la tienda.

- Colocación de precios y carteles publicitarios/as en el establecimiento y escaparates.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cajero/a-Reponedor/a en Torrevieja.

ADECCO SELECCIONA:

Técnico/a Atención al Cliente con idiomas. Alicante

- Jornada completa.

Desde Adecco Banca & Seguros seleccionamos para compañía N1 en Seguros de Salud una Técnico de Servicio de Atención al Cliente para su oficina en Alicante.

Tu responsabilidad principal será la resolución de dudas de los clientes y funciones administrativos/as.

-Beneficios sociales

-Imprescindible inglés bilingüe y un tercer idioma.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Atención al Cliente con idiomas. Alicante.

Teleoperador/a italiano con inglés alto para Elche/Elx.

- Jornada parcial - indiferente.

¿Te gustaría trabajar en un entorno multicultural? ¿Hablas italiano bilingüe e inglés avanzado? ¿Te consideras una persona extrovertida y resolutiva? ¿Te interesa el mundo de la atención al cliente? Esta oferta puede ser para ti.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a italiano con inglés alto en Elche/Elx.

Comercial Inmobiliario (Alquiler & Venta) Alicante.

- Jornada completa.

¿Estás interesado en desarrollar tu carrera profesional en una empresa líder en el sector del Real Estate? Trabajamos para una importante empresa del sector inmobiliario, presente en toda la geografía nacional, que busca la excelencia en el trabajo y dar el mejor de los servicios a entidades financieras, servicers, fondos de inversión, promotores/as y, en definitiva, a todos sus clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Inmobiliario (Alquiler & Venta) Alicante.

Gestor/a comercial seguros

- Jornada completa.

¿Quieres trabajar en una gran compañía en Alicante y ayudar a miles de profesionales sanitarios/as a cubrir sus necesidades de forma personalizada? ¡Esta es tu oportunidad!

Tus funciones serán:

- Comercialización de todo tipo de seguros: automóvil, multirriesgos, RCP, etc.

- Mantenimiento de cartera de clientes perteneciendo éstos al sector sanitario/a.

- Activación de nuevos clientes, puerta fría, venta cruzada y realización de propuestas económicas.

- Reporte de ventas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/a comercial seguros. ALICANTE.

Teleoperador/a sueco/noruego con inglés para Elche/Elx

- Jornada parcial - indiferente.

¿Te gustaría trabajar en un entorno multicultural? ¿Hablas sueco/noruego bilingüe e inglés avanzado? ¿Te consideras una persona extrovertida y resolutiva? ¿Te interesa el mundo de la atención al cliente? Esta oferta puede ser para ti.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a sueco/noruego con inglés en Elche/Elx.

Comercial Alimentación provincia Alicante para Elche/Elx

- Jornada completa.

¿Te apasiona el mundo de las ventas? ¿Buscas trabajar en un entorno dinámico y emocionante? ¿Te consideras una persona extrovertida y con iniciativa? Si tienes posibilidad de incorporación inmediata, esta oferta es para ti.

Funciones:

- Visitarás clientes y realizarás actividades de preventa en la ruta asignada.

- Presentarás los productos de la empresa e implantarás la marca en los puntos de venta.

- Supervisarás los acuerdos con los clientes.

- Controlarás los precios y P.V.P.

- Auditarás el punto de venta y recogerás y organizarás información de la competencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Alimentación provincia Alicante en Elche/Elx.

SALESLAND SELECCIONA:

Asesores /as comercial en gran superficie (proyecto muy estable) para Finestrat

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

SALESLAND incorpora ASESOR/ASESORA Comercial para trabajar en proyecto que tenemos para empresa líder del sector energético. Captarás clientes en el stand ubicado dentro de grandes superficies especializadas en bricolaje, construcción, decoración y jardinería.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor /a comercial en gran superficie (proyecto muy estable) en Finestrat.

Asesores/as Comerciales (h/m) C.C. L’Aljub. ¡Nueva Apertura! Salario Fijo + Importantes Comisiones para Elche/Elx

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Seleccionamos Asesores/as Comerciales para trabajar en un Stand ubicado en el interior del Centro Comercial L’Aljub. Tu trabajo consistirá en promocionar y comercializar toda la gama de productos y servicios que ofrece nuestro cliente, COMPAÑÍA LÍDER en el sector de las telecomunicaciones, así como realizar el asesoramiento y la gestión de clientes. Se trata de un PROYECTO ESTABLE, donde tendrás la posibilidad de crecer profesionalmente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Comercial (h/m) C.C. L’Aljub. ¡Nueva Apertura! Salario Fijo + Importantes Comisiones. en Elche/Elx.

PROMOTORES/AS COMERCIALES STAND CC GRAN VIA. JORNADA INTENSIVA. ¡FIJO + COMISIONES! para Alicante

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Por nueva apertura, seleccionamos PROMOTORES /AS COMERCIALES de Stand en Centro Comercial GRAN VÍA (ALICANTE). Tu trabajo consistirá en CAPTAR y VENDER productos de primera necesidad de una compañía líder en su sector. ¡VAS A HACER AHORRAR AL CLIENTE!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROMOTOR/A COMERCIAL STAND CC GRAN VIA. JORNADA INTENSIVA. ¡FIJO + COMISIONES! en Alicante.

LEROY MERLIN SELECCIONA:

Vendedor/a especialista en Ferretería Cocentaina Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Ferretería Cocentaina Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Fontanería Ondara Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Fontanería Ondara Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Herramientas Ondara Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Herramientas Ondara Campaña de Verano.

Vendedor/a especialista en Ferretería Ondara Campaña de Verano

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Ferretería Ondara Campaña de Verano.

BRANDTY SELECCIONA:

Técnico/a de Preventa para Alicante

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

En Brandty, seleccionamos un/a Técnico/a de Preventa que se encargue de apoyar las ventas asegurando un cierre técnico en soluciones complejas, comprender los requisitos del cliente para adaptar la oferta de solución y que cumpla con los requisitos de soluciones de entrega, para una empresa en expansión en el área de las telecomunicaciones, en Alicante.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Preventa en Alicante.

Employer Branding Specialist para Alicante

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Employer Branding Specialist en Alicante.

Sanidad

ADECCO SELECCIONA:

Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Alcoy 40h/s

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Alcoy 40h/s.

Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Torrevieja 40h/s

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Torrevieja 40h/s.

Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Torrevieja 40h (INTERINIDAD)

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Torrevieja 40h (INTERINIDAD).

Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Elche/ San Vicente del Raspeig 40h/s para Alicante

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar/Higienista Bucodental Vitaldent Elche/ San Vicente del Raspeig 40h/s en Alicante.

Administración y Finanzas

ADECCO SELECCIONA:

Recepcionista Vitaldent Torrevieja 40h/s

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista Vitaldent Torrevieja 40h/s.

Recepcionista Vitaldent Torrevieja 40h (INTERINIDAD)

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista Vitaldent Torrevieja 40h (INTERINIDAD).

Recepcionista Vitaldent Elche 40h (INTERINIDAD) para Elche/Elx

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista Vitaldent Elche 40h (INTERINIDAD) en Elche/Elx.

Recepcionista Vitaldent Elche/ San Vicente del Raspeig 40h/s para Alicante

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista Vitaldent Elche/ San Vicente del Raspeig 40h/s en Alicante.

Recursos Humanos

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

HR Manager para Alicante

Reporting to the Group's HHRR Director and two local GM's the main responsabilities are:

Supervision of internal processes: hiring, payroll, expenses, vacations, working hours, overtime, irregular working hours.

Play a key role with recruitment activities and ensuring the right people are hired at the right time.

Ensure legal compliance by monitoring and implementing applicable Human resources and labour authority requirements.

Correct application of Collective Agreements.

Ensure ethical behaviors and actions throughout the organization.

Defining HR KPIs and implementing at local level.

Represent the company in jurisdictional acts and coordination in acts by the Labour Inspectorate

Resolution of incidents of a labour nature.

Develop internal regulations in relation to working conditions.

In the mainframe of the company leadership competencies, support the management in the realization of their teams and businesses objectives and develop together a strong performance culture and bridge management and employees in the following areas:

Employees development engagement, motivation and human resources preservation.

Employees appraisal management process.

People review and succession plan and development plan.

Preparation, update and review of HR policies and procedures.

Internal communication, both in terms of form and content.

Maintain and develop the compensation and benefits program.

Prepare pay and benefit budgets, revisions, recommendations, updates.

Individual action plan.

People and Team performance.

Ensure good understanding of the company goals in order that teams and individual's goals are aligned.

Identify individual and teams training needs and provide necessary support.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de HR Manager en Alicante.

Otros oficios y profesiones

ADECCO SELECCIONA:

Operario/a Calidad Producto Congelado para Sant Vicent del Raspeig.

En este puesto te encargarás de la recogida de datos, mediciones e introducción de datos en sistema informático

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Calidad Producto Congelado en Sant Vicent del Raspeig.

Monitor/a transporte escolar zona Tesorillo para Sant Vicent del Raspeig

- Jornada parcial - indiferente.

Seleccionamos a monitor/a de transporte para acompañar a niños/as en las rutas escolares.

Funciones:

- Acompañar a los alumnos/as en la subida y bajada del vehículo en las paradas.

- Encargado/a del orden, la seguridad y la atención del escolar, dentro del autobús durante los trayectos

- Dejar a los alumnos en manos del personal autorizado en el centro y las paradas.

- Comunicación de incidencias a la empresa

- Fichaje y control de asistencia diario.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Monitor/a transporte escolar zona Tesorillo en Sant Vicent del Raspeig.

Mozo/a o Peón manipulador/a agrícola para Alicante

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a o Peón manipulador/a agrícola en Alicante.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN ALICANTE.