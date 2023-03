La ayuda de 200€ para alimentación es un 'cheque' aprobado por el Gobierno a principios de año para reducir la presión de la inflación y el alza de los precios entre las familias vulnerables: en concreto, aquellas que tienen una renta inferior a 27.000€ anuales, cuyo patrimonio no supera los 75.000€ (excluyendo la vivienda habitual) y que no han percibido el Ingreso Mínimo Vital.

Según los cálculos del Ejecutivo, más de cuatro millones de familias se van a beneficiar de esta ayuda, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado 15 de febrero y se cerrará el próximo 31 de marzo. Durante los primeros días del periodo, la página web de la Administración colapso ante la avalancha de solicitudes llegando a una media de 200.000 por día.

Falta poco más de una semana para que el plazo para pedir la ayuda se cierre y ya ha transcurrido más de un mes desde que se abrió por lo que son muchos los ciudadanos que ya han presentado la solicitud y están esperando a que se resuelva y, en caso de que sea afirmativamente, a que les ingresen el dinero en sus cuentas bancarias. Mientras tanto, Hacienda ha emitido un aviso por los intentos de fraude haciéndose pasar por la Agencia Tributaria.

Para comprobar si hemos recibido la ayuda del Gobierno, tenemos que acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria y, una vez allí, identificarnos mediante alguno de los sistemas que ofrece la Administración (como el certificado digital o la Cl@ve Pin). Una vez dentro de la sede, se accede a la 'Consulta de solicitudes presentadas' y se comprueba si la del cheque se encuentra en estado de 'Alta' o 'Baja'.

Si nuestra solicitud se encuentra en 'Baja' significa que no nos han concedido la ayuda, mientras que si está marcada como 'Alta' significa que ya tenemos concedido el cheque y que solo es cuestión de tiempo que la ingresen.

¿Has pedido el cheque de 200€ del Gobierno? Hacienda tiene un mensaje para ti

Si has solicitado la ayuda del Gobierno para alimentación, sabrás que todavía no se ha realizado el ingreso de los 200€. Aunque entremos a la Sede Electrónica y comprobemos que se ha resuelto positivamente nuestra solicitud, los abonos todavía no han sido transferidos a las cuentas de los beneficiarios, tal y como admitieron desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública al diario El Mundo.

Ante la impaciencia de muchos solicitantes por la delicada situación económica que vive el país, Hacienda ha explicado que todavía no se han distribuido los fondos porque la ayuda sigue en fase de solicitud. De esta forma, Hacienda avisa que no se comenzarán a ingresar las ayudas hasta que, el próximo 31 de marzo, se cierre el plazo para pedirlas. A partir de ese momento, la Administración contará con tres meses para hacer llegar todos los cheques que estén concedidos.