La pensión de viudedad es una de las prestaciones más bajas dentro del sistema de pensiones en España. Sin embargo, el Gobierno planea implementar cambios en la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones para aumentar la pensión de viudedad y acercarla a las pensiones contributivas de jubilación. Este incremento beneficiará a miles de personas, principalmente mujeres, que actualmente reciben dicha pensión.

Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu, a partir de 2024, se espera un aumento en la pensión de viudedad de hasta 126 euros mensuales. No obstante, cabe destacar que este incremento no será igual para todos los pensionistas. Aquellos que no tengan cónyuges a cargo recibirán un aumento de 40 euros, mientras que los que sí los tengan, podrán disfrutar del incremento de los 126 euros mencionados.

Este aumento en la pensión de viudedad se traducirá en un incremento del 17% al 30% para los beneficiarios, que se aplicará durante los próximos cuatro ejercicios. De esta manera, las pensiones de viudedad experimentarán un incremento anual de entre 1.175 y 3.800 euros, y podrían llegar a un total de 16.500 euros al año para el 2027.

Actualmente, la pensión de viudedad es una de las prestaciones más bajas del sistema previsional, junto con las pensiones no contributivas. La mayoría de sus beneficiarios son mujeres, con aproximadamente 2,3 millones de ellas recibiendo esta ayuda económica. Con el aumento propuesto, las pensiones de viudedad alcanzarán niveles similares a las pensiones no contributivas con cónyuges a cargo.

Cabe recordar que estos aumentos se sumarán al incremento del 8,5% que se aplicó a la mayoría de las pensiones a principios de este año, con el objetivo de ajustarlas al crecimiento de la inflación.

En España, hay 6,33 millones de personas que reciben una pensión de jubilación de la Seguridad Social, aunque el número total de pensionistas alcanza los 10 millones. Para llegar a esta cifra, se deben incluir las pensiones de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y las otorgadas en favor de familiares.

Este aumento en la pensión de viudedad es una noticia positiva para quienes la perciben y representa un avance en la búsqueda de una mayor equidad en el sistema de pensiones en España. Sin embargo, es crucial mantenerse informado sobre las novedades relacionadas con la reforma del sistema de pensiones y sus posibles impactos en el futuro.